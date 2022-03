Un tableau d'Island, dans l'Yonne, sélectionné pour "le plus grand musée de France"

C'est un tableau de 6 mètres de haut, intitulé l'Assomption de la vierge. Il trône depuis toujours dans la chapelle Saint-Bénigne d'Island, une commune de 180 habitants située entre Vézelay et Avallon, dans l'Yonne. Ce tableau du XVIIe siècle, abimé par le temps, a été sélectionné avec deux autres œuvres bourguignonnes dans le cadre de l'opération "le plus grand musée de France".

Jusqu'à 6 000 euros pour sa restauration

Le public à jusqu'au 10 mars pour voter sur Internet. L'œuvre qui obtiendra le plus de suffrage remportera une aide de 8 000 euros pour sa restauration. Une opération bienvenue, pour cette œuvre attaquée par le temps et qui ne demande qu''à révéler ses secrets : "la Vierge n'est pas du tout gracile comme sur les tableaux italiens, par exemple, elle est tout à fait en forme, elle est très souriante. Les angelots n'ont pas du tout la représentation caractéristique dodus, voltant dans les airs. C'est vraiment une ronde d'enfants qui s'amusent et ce que nous pensons, c'est que les modèles ont été une mère de famille et des enfants de l'église d'Island en 1646. Le bas du tableau présente de très nombreux et très épais repeints. Ce que nous espérons, c'est que le nettoyage révélera le village d''Island au milieu du 17e siècle, parce qu'on a l'impression qu'il y a des personnages, des bâtiments qui sont présentés. Mais tout ça en très mauvais état", explique Patrick Roy, le président de l'association "vivre Island".

La chapelle Saint-Bénigne d'Island (Yonne) © Radio France - Patrick Roy

En tête des votes pour le moment

Pour le moment, le tableau icaunais est en tête des votes dans la région, grâce à la mobilisation de tout le village et de l'association "Vivre Island". "Cela fait chaud au cœur de voir que même à 180 habitants, on arrive à réunir plus de 1100 votes pour cette œuvre que personne ne connaissait, qui était totalement méconnue ! Depuis deux semaines, on fait voter tous les amis et relations qu'on a en Chine, aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne... Tout le monde est sensibilisé, mobilisé. On distribue des tracts au marché avec la maire du village depuis deux samedis. Les gens viennent nous parler, nous disent : "j'ai voté, c'est bien, je vais faire voter ma cousine". Ne serait-ce qu'arriver à ça, c'est déjà très positif parce que ça fait connaître la qualité des œuvres d'art qu'il y a dans nos petits églises de campagne, qui sont souvent mésestimées", se félicite Patrick Roy.

Pour voter, rendez-vous sur le site de la fondation "la sauvegarde de l'art français".