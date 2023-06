Un tableau de Bernard Buffet, pièce maîtresse d'une vente de prestige à Anticthermal à Nancy

C'est ce qu'on appelle une vente exceptionnelle. Des objets et du mobilier Art nouveau - Art déco - art du XXe siècle seront mis aux enchères ce vendredi 8 juin à l'hôtel des ventes Anticthermal à Nancy . Plus de 600 lots dont des verreries Gallé et Daum, du mobilier Jean Prouvé, notamment six chaises et un prototype de fauteuil relax estimé à 8 000-10.000€.

Le "clou" de cette vente est incontestablement une œuvre du peintre expressionniste Bernard Buffet (1928-1999),"Lauriers roses, lilium et jonquilles" datant de 1990. Une huile sur toile de 65 x 50 cm estimée à 100 000-150 000€. "Elle date de quelques années avant sa mort mais c'est une œuvre qui est encore très claire avec des couleurs gaies alors qu'après, c'était beaucoup plus sombre, plus gris, plus noir", souligne Sylvie Teitgen, commissaire-priseur.

L'œuvre de Bernard Buffet a été réalisée 9 ans avant sa mort © Radio France - Isabelle Baudriller

"Je suis ravie que les vendeurs aient choisi Nancy puisque maintenant, grâce aux ventes sur internet, tout peut se vendre n'importe où", poursuit-elle. "C'est bien pour Nancy, c'est bien pour nous et c'est bien pour toutes les personnes qui pourront venir l'admirer. C'est comme un petit musée !"

Sylvie Teitgen, commissaire-priseur et Christophe, responsable de la salle de vente © Radio France - Isabelle Baudriller

Ce bouquet de fleurs aux couleurs rose, bleu, jaune et orange provient d'une maison lorraine. "Il s'agit d'une succession. Ce tableau a été acheté par les parents des deux personnes qui le mettent en vente. Bernard Buffet commence à avoir une cote bien ancrée depuis des années. C'est un artiste qui est recherché dans le monde entier, on a déjà beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce tableau. Peut-être qu'il partira à l'étranger, je préfèrerais qu'il reste en France. Mais ce n'est pas de mon fait !" Une œuvre "unique" aux yeux de Me Teitgen, digne d'un musée.