Une oeuvre majeure du peintre Charles Meynier a été récemment découverte dans une propriété de la région nantaise. Estimé à plus de 200 000€, ce tableau sera mis en vente demain, après avoir été exposé tout le weekend.

Nantes, France

C'est une oeuvre majeure du peintre Charles Meynier (1768-1832), et pourtant on avait perdu sa trace depuis 200 ans : Le départ de Télémaque a refait surface il y a 3 mois. Le commissaire-priseur Henri Veyran se rendait chez un client pour y expertiser des meubles. Mais quand il a découvert la toile, il a tout de suite senti qu'il se trouvait face à une toile de maître. Peint en 1799, ce tableau clé du néoclassicisme avait été exposé en 1810 pour la dernière fois, avant de tomber dans les mains de collectionneurs privés et de disparaître de la circulation.

Le départ de Télémaque est estimé à plus de 200 000€ © Radio France - Emmanuel Sérazin

Un effet de lumière très particulier

Découverte il y a 3 mois, l'oeuvre a d'abord été exposée à Paris, puis à Nantes où le grand public a pu l'admirer de près tout au long du weekend. Alors quelle est la réaction des visiteurs ? La réponse du commissaire-priseur à l'origine de cette découverte...

L'oeuvre de Charles Meynier est encore visible ce lundi à l'hôtel des ventes Ivoire, rue de Miséricorde à Nantes. Quant à la vente aux enchères, elle débutera mardi à 14h.