Un tableau de Claude Nougaro vendu 12.000 euros aux enchères à Toulouse

Un tableau de Claude Nougaro, intitulé "Femme nue", un pastel, gouache et crayon, sur papier cartonné, estimé à 2.000 euros, a été vendu aux enchères six fois plus cher ce mercredi 15 décembre.

Claude Nougaro ne faisait pas que chanter, il peignait aussi ! Et l'une de ses œuvres, un pastel, gouache et crayon, a été vendu aux enchères, à Toulouse, ce mercredi 15 décembre.

"Femme nue"

Daté de 1957, intitulé "Femme nue ", il s’agit d’un pastel, gouache et crayon, sur papier cartonné, de 65 x 50,5 cm. Il avait été estimé à environ 2.000 euros ; il a finalement été acheté 12.000 euros, par un Toulousain, qui était dans la salle Urbain Vitry pour la vente.

Dans ce tableau, offert par le chanteur à des amis à la fin des années 50, Claude Nougaro se représente avec une tête de taureau, et peint de nombreux personnages autour d'une femme nue.

La vente était organisée par l'étude Artcurial Toulouse-Vedovato, qui avait déjà mis aux enchères un autre tableau de Nougaro en 2015. Il s’agissait d’une huile et feutre sur toile (54 cm de largeur et 74 cm de hauteur) intitulée "Autoportrait" et datée de 1996 et adjugée 9.000 euros.