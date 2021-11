Un tableau de Galimard, caché depuis près de 40 ans, dévoilé au public en vue d'être restauré à Pithiviers

"La vierge en prière", œuvre de Nicolas-Auguste Galimard datant de 1839, était exceptionnellement exposée ce samedi à Pithiviers (Loiret), à la Micro-folie. Cette peinture, achetée il y a un peu moins de 200 ans par la commune, était cachée depuis une quarantaine d'années. En cause, sa très mauvaise conservation dans l'Eglise Saint-Salomon-Saint-Grégoire où elle était placée, notamment du fait de l'humidité.

Cette huile sur toile de presque deux mètres de hauteur va être restaurée, dès le mois de décembre. L'opération, qui coûte environ 10.000 euros, devrait durer environ six mois. Une restauration rendue possible notamment par une opération nationale de mécénat lancée avec la campagne du Plus grand musée de France, menée par la Fondation de la sauvegarde de l'art français. "Une restauration est vraiment indispensable, elle est quand même en mauvais état", constate François, un habitant de Pithiviers depuis sa naissance, qui n'avait jamais eu l'occasion de découvrir cette peinture. "C'est très bien de garder quelque chose de l'histoire de Pithiviers. Cela a été acheté au début du 19e siècle et c'est bien que ça ne soit pas jeté, mais qu'au contraire on en fasse quelque chose de joli", glisse de son côté Elisabeth, qui a profité, elle aussi, de cette exposition d'un jour.

Environ six mois de restauration

La peinture représente une vierge, agenouillée avec un livre entre les mains. "Il ne s'agit pas d'un tableau rectangulaire, mais le cadre est sculpté de sorte à ce que cette vierge apparaisse dans une niche. Cela apporte à cette œuvre un côté très intime, comme si la vierge était surprise dans un moment de dévotion totale", indique Mathilde Rétif, chargée de mission bénévole pour la campagne Plus grand musée de France.

Le tableau va nécessiter beaucoup de travail de restauration. "Le châssis, qui devait normalement être conservé, va finalement être consolidé pour apporter une cohésion supplémentaire et renforcer sa capacité à tenir", explique Mathilde Rétif. La toile va également être retendue : "Cela fait des plis quand elle se détend et cela engendre aussi des soulèvements de la couche picturale, donc de la perte de matière. Par exemple, à terme, cela peut nuire complètement à la visibilité et à la lecture du tableau." L'œuvre va également être nettoyée et le vernis va être changé : "En mettre un nouveau, puisque l'actuel apporte un filtre un peu jaune sur tout l'ensemble de la composition." Enfin, le cadre va également être restauré, ne tenant actuellement plus totalement le tableau. Une fois la restauration achevée, "La vierge en prière" pourra retrouver sa place dans l'Eglise Saint-Salomon-Saint-Grégoire.