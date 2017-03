Un tableau de Gustave Courbet découvert à Granville

C'est une découverte étonnante : un tableau inédit de Gustave Courbet se cachait dans les collections du musée d'art et d'histoire de Granville. Il a été authentifié par un spécialiste du peintre, Bruno Mottin, mercredi 1er mars.

Il s'intitule La vue sur le Lac Léman et il a été peint en 1876. Ce tableau, très peu exposé, qui dormait dans les collections du musée d'art et d'histoire est bien signé de la main de ce grand maître du XIXe siècle, Gustave Courbet.

C'est un tableau qui a été donné au musée de Granville en 1892 par Louis Boisnard, un collectionneur dont la famille était granvillaise. Il a été donné avec 2 autres tableaux, tous les trois portent une signature "Courbet". Après la seconde guerre mondiale, le musée s'est centré sur l'art et l'histoire de Granville. Ce tableau qui est une vue du lac Léman - rien à voir donc - a été remisé, quasiment jamais exposé, contrairement à un autre tableau donné en même temps qui s'intitule La Cascade.

En 2016, l'équipe du musée Anacréon de Granville décide de présenter une exposition " coté coulisses" sur le travail d'enquête autour des tableaux. Elle se penche sur ces toiles qui portent la signature Courbet, notamment la Cascade. Et finalement, surprise ! La Cascade n'est pas un Courbet. Il est attribué à un de ses proches collaborateurs. En revanche, La vue sur le lac Léman est bien de la main du maître. C'est Bruno Mottin, conservateur au centre de recherche et de restauration des musées de France et spécialiste de Gustave Courbet, qui l'a confirmé en voyant le tableau mercredi 1er mars, alors qu'il animait une conférence à Granville.

C'est une surprise et une très bonne nouvelle, se réjouissent les conservatrices des musées de Granville car dans les collections publiques en France, il y a très peu de tableaux de cette période de la vie de Courbet. La vue sur le lac Léman va être analysée pour voir s'il faut le restaurer ou s'il peut être exposé rapidement à Granville.