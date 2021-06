Un tableau de l'artiste albigeois Toulouse-Lautrec redécouvert et vendu aux enchères à Paris

Le département d’Art Moderne d’Artcurial présente ce mardi 29 juin aux enchères, à Paris, un tableau d'Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). L'artiste, né à Albi, l'a intitulé "Une opération par le Docteur Péan à l’Hôpital International" et l'a peint en 1891, quand il avait 27 ans. La peinture représente une opération chirurgicale dans un hôpital parisien à la fin du XIXe siècle.

Un tableau estimé à près d'un million d'euros

Au premier plan, figure un infirmier de dos accompagnant un patient allongé sur un brancard. Au second plan, la scène de l’opération est représentée avec au centre, le Docteur Péan, en noir, debout, de dos, penché sur son patient, en train d’opérer. A sa droite se trouve une infirmière et à sa gauche un assistant qui lui donne le matériel. Tout autour, des médecins assistent à l’opération.

Cette oeuvre avait été offerte au médecin de Toulouse-Lautrec, Frédéric Baumgarten, qui apparaît d'ailleurs sur le tableau (de face, contre le mur). Mais elle était restée dans la famille du médecin et est donc redécouverte aujourd'hui. Artucrial l'estime entre 600.000 et 900.000 euros. Cette peinture constitue un témoignage rare du milieu hospitalier de l’époque dont l’artiste, souffrant de pathologies importantes, était familier. Il a en effet été hospitalisé plusieurs fois, à cause, notamment, d'une maladie génétique l'empêchant de grandir (il ne dépassera pas 1,52 mètres).

partie de gauche du tableau - Toulouse-Lautrec / Artcurial

Une peinture singulière

"L’ exceptionnelle qualité de cette peinture, tout autant que son sujet et son historique, nous placent devant l’une des œuvres les plus singulières de Toulouse-Lautrec. Sans aucun doute l’une des plus importantes de l’artiste présentées sur le marché parisien depuis de nombreuses années", assure Bruno Jaubert Directeur, Art Impressionniste & Moderne chez Artcurial. Toulouse-Lautrec est en effet plus connu pour ses représentations de cabarets, de maisons closes, de rues de Paris ou encore de chevaux. On ne connaît que deux autres peintures ayant trait au domaine hospitalier dans l’oeuvre de Toulouse-Lautrec: le portrait du Docteur Péan dans Une opération de trachéotomie de 1891, aujourd’hui au Clark Art Institute de Williamstown aux Etats-Unis et un Examen à la faculté de médecine de Paris, 1901, du Musée d’Albi. Ce tableau est ainsi le seul sur ce sujet encore en mains privées à ce jour.

partie droite du tableau - Toulouse-Lautrec / Artcurial

Très peu d’artistes de l’époque ont dessiné ou peint l’univers hospitalier. Grâce à Frédéric Baumgarten, son médecin et au docteur Péan, chirurgien réputé de l’époque qu’il connaît, Toulouse-Lautrec est autorisé à assister à une opération et à croquer sur le vif les interventions des médecins.