Un tableau de Claude Monet représentant les falaises de Dieppe au soleil couchant mis en vente ce mercredi

Il est estimé entre 4 et (presque) 6 millions d'euros (soit entre 3 millions 5 et 5 millions de livre sterling) ! Un tableau de Claude Monet représentant une vue sur la mer depuis les falaises de Dieppe est mis aux enchères ce mercredi 2 mars à Londres, à la salle des ventes Sotheby's. Il s'intitule "Sur la falaise près de Dieppe, soleil couchant" et a été peint en 1897. Il représente effectivement la mer, le ciel et les falaises, dans un style qui s'inspire des estampes japonaises dans des tons pastel rose, bleu, avec un peu de jaune et de vert.

"Ce côté 'selfie' devant un coucher de soleil" en fait un "tableau heureux"

L'historienne de l'art normande Géraldine Lefebvre, spécialiste du peintre Claude Monet et qui a travaillé au MuMa au Havre pendant 15 ans, connaît bien ce tableau, qu'elle qualifie de "moderne" et de "sensuel".

"C'est un tableau qui montre ce que la Normandie a de plus beau", selon l'historienne : "C'est un tableau assez heureux, ce côté coucher de soleil, 'selfie' devant un coucher de soleil, cette rencontre de la mer et du ciel, ces grands aplats de couleur, c'est vraiment un tableau très heureux !"

Ce côté heureux contient tout de même une inquiétude face à un monde sur le point de changer : "Monet vient peindre un lieu qui est en train d'évoluer, de changer et il s'en inquiète !"

Un lieu qui s'apprête à être réaménagé pour les touristes

"Lui qui est venu dès 1882 aime ce lieu", explime la spécialiste, "Monet aime les mouvements de terrain, les formes arrondies de ces mouvements de terrain, il y a d'ailleurs une très grande sensualité dans sa façon de peindre ces formes arrondies des falaises et en fait, il s'inquiète car tout le lieu va bientôt être interdit au public ! Cet ensemble qui est très sauvage est sur le point d'être complètement transformé et réaménagé pour les touristes."

L'historienne estime que le tableau peut tout à fait être vendu au maximum du prix estimé si un passionné se présente.

Pour la petite histoire, un autre tableau de Monet mis aux enchères en juin 2021 à Tours n'avait pas trouvé preneur mais il s'agissait d'une vue de la ville de Dieppe, jugée plus austère et peut-être moins conforme aux goûts actuels. Ce tableau avait été exposé à Dieppe le mois précédent la vente aux enchères et les Dieppois.e.s avaient pu le voir de près.