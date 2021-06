Un tableau de Picasso s'invite dans un hypermarché de l'Essonne

Entre les rayons aménagement de la maison et jardinage, un tableau du maître prend sa place dans un espace qui lui a été aménagé.

Il s'agit de la toile L'Atelier, datée du 23 octobre 1955, soit "deux jours avant le 74ème anniversaire de Picasso" précise Danièle Fauvel, guide-conférencière du Centre Pompidou, chargée d'expliquer l'œuvre aux visiteurs, ou plutôt au clients de l'hypermarché.

Ce tableau va initier une série de toiles inspirées de Matisse dont Picasso était très proche et décédé un an plus tôt.

La toile de Picasso attire les clients et le personnel du magasin © Radio France - Bénédicte Robin

La culture à la rencontre de son public

"Je n'avais jamais vu de Picasso en vrai" s'enthousiasme Telma, 10 ans qui a écouté attentivement les explications de la guide. A côté d'elle sa maman est ravie aussi d'avoir pu découvrir ce tableau au beau milieu de son supermarché. "On ne peut pas toujours aller à Paris ou dans les musées. Cela permet de nous faire découvrir des œuvres" sourit-elle.

Même impression pour Nadine qui a arrêté son caddie pour regarder la toile. "C'est insolite dans un supermarché mais c'est une bonne chose surtout en cette période où on a été privé de musées" souligne la cliente même si l'opération éphémère ne dure que le temps d'une journée.

L'Atelier, toile de Picasso datée du 25 octobre 1955 © Radio France - Bénédicte Robin

Et c'est exactement l'idée du Centre Pompidou : "apporter l'œuvre jusqu'au public" souligne Senne Codjo, régisseur des collections du Centre Pompidou. Avec l'espoir que grâce à elle, "le public vienne ensuite au musée".

Cette opération intitulée "1 jour, 1 œuvre" a été lancée il y a plusieurs années explique le régisseur qui cite d'autres lieux d'expositions insolites : la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), l'hôpital Robert-Debré dans le 19e arrondissement de Paris ou encore au tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Le prochain rendez-vous est fixé le 3 juillet au centre social Brel-Brassens d'Evry-Courcouronnes (Essonne). Mais l'œuvre n'est pas encore choisie. Ce sera donc la surprise.

Cet événement est également organisé dans le cadre des opérations de préfiguration du Centre Pompidou francilien "La Fabrique de l'art" qui doit ouvrir ses portes à Massy (Essonne) en 2025.