Un tableau de Soulages appartenant à Léopold Sédar Senghor mis aux enchères à Caen

C'est une vente aux enchères exceptionnelle et symbolique qui va avoir lieu ce samedi 23 janvier à Caen. Le tableau "Peinture 81 x 60 cm" de Pierre Soulages va être vendu au plus offrant. L'œuvre appartenait depuis 1956 au poète et ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor.