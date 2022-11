Un tableau de Louis Anquetin pourrait affoler les enchères à l'hôtel des ventes de Pau

Ce tableau non signé de Louis Anquetin est un trait d'union entre Lautrec et Van Gogh

Un tableau du peintre Louis Anquetin, proche de Henri de Toulouse-Lautrec et de Vincent van Gogh est mis aux enchères ce samedi à l'hôtel des ventes de Pau. Son histoire est assez singulière. C'est une huile sur toile qui représente une scène de bal dans un cabaret parisien : l'Élysée Montmartre. Mais le tableau n'est pas signé. Il a été retrouvé, il y a quelques années dans un grenier au pays basque, l'ancien atelier du docteur Alfred Jacquemin, artiste et lui même collectionneur. Il a donc fallu chercher longtemps pour pouvoir le rattacher à Louis Anquetin. Il a fallu en fait une photo en noir et blanc de l'atelier du peintre datant de 1891-92 sur laquelle on voit plusieurs cadres accrochés au mur dont celui de "l'Elysée Montmartre".

Un tableau très important pour l'histoire de l'art.

Patrice Carrère, commissaire priseur à Pau estime que ce tableau est un trait d'union entre Anquetin, Toulouse-Lautrec et Van Gogh. "Louis Anquetin est la personne qui a ouvert les portes de Paris à Toulouse-Lautrec. C'était le mentor du jeune Lautrec mais il a aussi été le mentor de Van Gogh. Les trois étaient dans le même atelier dans leur jeunesse, l'atelier Cormon. La particularité de notre tableau, c'est qu'il montre directement l'influence qu'a eu Louis Anquetin sur Lautrec et Van Gogh." Deux œuvres en effet, "La danse au Moulin rouge", de Henri de Toulouse-Lautrec et "La salle de danse à Arles", de Vincent Van Gogh sont directement inspirées de "L'Elysée Montmartre" de Louis Anquetin. "Les historiens de l'art étaient depuis des années à la recherche de ce tableau qu'ils ne connaissaient que par cette fameuse photo qui nous a permis d'identifier. Il fallait avoir de la suite dans les idées et nous sommes fiers à l'hôtel des ventes de Pau, d'avoir mis de côté ce tableau, d'avoir pris le temps de l'étudier pour enfin trouver sa révélation."

Les enchères vont s'envoler ?

"Je ne suis pas capable de le dire", confie le commissaire priseur. "Nous avons fait une estimation qui nous semble, judicieuse, voire modeste, de 120 000 à 150 000 €__. Mais ce sont les enchères qui donneront la réponse samedi." Un autre tableau de Louis Anquetin a été adjugé la semaine dernière à 884 000€ à Clermont-Ferrand. Tout est donc possible.