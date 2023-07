Un tableau restauré dans l'église Saint-Benoit au Mans

Une dizaine d'Eglise mancelles sont sous la régie de la Ville du Mans, qui a en charge d'entretenir leur patrimoine et notamment la restauration des tableaux qu'on peut y voir. Tous les ans, la ville y consacre un budget de 50 000 euros. Depuis un an, c'était un tableau de l'église Saint Benoit, "Le Christ et la samaritaine" qui avait été envoyé en restauration car il était en très mauvais état. Un tableau inscrit au titre des monuments historiques depuis 2016, il est aujourd'hui comme neuf.

ⓘ Publicité

Un travail de restauration de près d'un an

Aurore Vieillerobe travaille au Pilier Rouge, le service tourisme et patrimoine de la ville du Mans : "Le tableau présentait des jaunissements, il présentait aussi beaucoup de poussière sur la face avant, donc on pouvait quasiment plus le voir. Il était devenu très, très sombre. Et donc, il y avait vraiment une nécessité de retrouver une lisibilité de l'œuvre. Et en plus de ça, on avait un soulèvement des peintures, donc, ce qui faisait que la peinture tombait du tableau. Donc on était en train de le perdre. C'est pour ça qu'on a vraiment fait le choix de le restaurer. C'était vraiment une nécessité pour garder l'œuvre et la conserver pour les générations futures."

La restauratrice y aura passé un an, près de 160 heures de travail pour trouver les bons solvants pour le nettoyer et ensuite retrouver les textures et les pigments les plus proches de l'œuvre originelle. Sur ce tableau, c'est près de 8 000 euros qui ont été nécessaire pour la remettre en état.

L'œuvre est visible dans l'église Saint-Benoit, au Mans, au dessus de la porte au croisement de la rue Saint-Benoit et de la rue Madame Trouvé.

Une séance de présentation du travail de la restauratrice est prévue le dimanche 16 juillet 2023 de 14h à 17h, à l'église Saint Benoît.