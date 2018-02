La Fabrique Opéra, l'association née à Grenoble en 2007 pour démocratiser l'art lyrique, monte cette année Carmen, l'opéra de Georges Bizet qui est le plus joué, et le plus connu au monde. Représentations fin mars et début avril au Summum à Grenoble.

Carmen, l'Opéra le plus joué dans le monde, est une "usine à tubes".

Cette année, c'est Carmen, l'opéra de Georges Bizet écrit en 1875 qu'on pourra voir au Summum fin mars grâce à la Fabrique Opéra. L'association née à Grenoble sous la baguette du chef d'orchestre Patrick Souillot a pour but de démocratiser l'accès à l'Opéra. Comme chaque année depuis 12 ans, La Fabrique fait travailler ensemble des musiciens et chanteurs professionnels et amateurs, et implique des lycées de l'agglomération dans le montage de l'opéra.

C'est un classique des classiques qui est monté par la Fabrique Opéra. Une façon d'être sûr de remplir le Summum pour Patrick Souillot : "Carmen c'est une oeuvre qui parle à tout le monde, c'est une histoire très forte et une musique incroyable pour les soprano, mezzo, ténor, et des choeurs magnifiques. Vous savez qu'on doit remplir le Summum 4 soirées, ce qui représente près de 10 000 places, c'est un pari fou chaque année". Car l'association équilibre ses comptes à 70 % par la billetterie, le reste provenant de partenariats privés (15%) et de subventions publiques (15%).

Avec Carmen, on est ballotté entre la passion, le désespoir, le désir et le rêve, ce qui pourrait être un résumé de l'existence humaine - Gil Galliot, metteur en scène

Carmen, comme le dit Gil Galliot , le metteur en scène, est une "usine à tubes", dont tout le monde connait les grands airs. Mais c'est aussi une histoire "qui ressemble à la vie". "C''est l'opéra le plus joué au monde, et le plus apprécié. Parce que, que ce soit musicalement ou dans l'écriture dramatique du livret, la violence côtoie la plus grande des légèretés. Avec des airs quasiment wagnériens puis folkloriques. Cela pourrait être un résumé de l'existence humaine : on est ballotté entre la passion, le désespoir, le désir et le rêve, et c'est ça qui fait la force de cet opéra."

Patrick Souillot et Gil Alliot présentent Carmen avec les partenaires de la Fabrique © Radio France - Véronique Saviuc

Celui qui va incarner Escamillo, le flamboyant torero de Carmen , pour la deuxième fois en 7 ans pour la Fabrique Opéra, c'est Fabrice Allibert. A 36 ans, il trouve qu'il a davantage l'âge du rôle maintenant. "C'est vrai qu'avec l'age, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui qu'il y a 7 ans à le chanter. J''ai vraiment l'age du rôle maintenant et je sens que le costume n'est pas trop grand, il est pile poil comme il faut. Je prends un plaisir fou quand je chante vocalement Escamillo. C'est une superstar, c'est quelqu'un qui a la fureur de vivre. Il sait qu'il peut mourir aujourd'hui et il est prêt à l'affronter. Je me sens très heureux dans ma vie, mais pas avec cette même fureur de vivre. Moi, j'ai du mal à combattre les moustiques, et ce ne sont pas des taureaux ! Donc c'est super de pouvoir jouer un rôle avec cette rage de vivre".

Des costumes avec des pattes d'éléphant pour ce Carmen situé dans les années 50 en Espagne

Gil Galiot a choisi de situer le Carmen 2018 de la Fabrique Opéra dans les années 50. "J'aime bien ces années cinquante qui sont des années post-guerre civile et franquisme et une parenthèse entre la guerre et le renouveau des années 60. Et malgré cette chape de plomb, ça restera festif. Et puis l'esthétique, la mode féminine de cette période sont très intéressantes".

Années cinquante obligent, les costumes auront des pattes d'éléphant, notamment l'habit de lumière du toréador Escamillo. Et parce qu'on est en Espagne, dans l'univers de la tauromachie, il y aura une arène sur scène, et un taureau -pas vivant- dans un décor marqué par le rouge. Rouge comme l'Espagne, comme la muleta du torero, et comme le sang qui sera versé à la fin de l'opéra.

Il y aura beaucoup de couleurs, une arène et un taureau sur scène, mais rassurez-vous, il ne sera pas vivant - Patrick Souillot, chef d'orchestre et créateur de la Fabrique Opéra

Comme chaque année, les costumes sont fabriqués par la Section Mode du Lycée Argouges de Grenoble, le décor par l'Institut des Métiers et des Techniques, l'IMT, les coiffures et maquillages par l'Ecole Académy, et le public sera accueilli par les lycées Prévert et Jean-Jaurès.

La première représentation sur la scène du Summum sera le 29 mars, la traditionnelle répétition générale réservées aux 2300 scolaires et 300 personnes en situation de grande précarité. Suivront 4 spectacles les 30, 31 mars, 1er et 3 avril. La billetterie est ouverte, les places coûtent de 27 à 69 euros selon l'emplacement.