Un téléfilm inspiré de la cavalière handisport ardennaise Céline Gerny diffusé ce lundi sur TF1

Adapté d'un roman de Laëtitia Milot, le téléfilm "Liés pour la vie" est diffusé ce lundi 7 juin à 21h05 sur TF1. L'ancienne héroïne de "Plus belle la vie" y incarne Lucie, un personnage inspiré de la championne d'équitation ardennaise Céline Gerny, devenue paraplégique à l'âge de 18 ans.

Céline Gerny, cavalière handisport, a inspiré le personnage principal du roman et téléfilm "Liés pour la vie"

C'est en préparant le roman "Liés pour la vie", paru en 2017, que l'actrice Laëtitia Milot a croisé le chemin de la cavalière ardennaise Céline Gerny. La championne d'équitation rethéloise a inspiré le personnage principal. Le téléfilm adapté du livre est diffusé ce lundi 7 juin à 21h05 sur TF1.

Céline et Lucie, deux héroïnes qui ne se laissent pas abattre

Comme Lucie, l'héroïne de fiction, Céline Gerny est une cavalière qui rêve de Jeux Olympiques et devient paraplégique. Après un accident de voiture pour Lucie. Après une chute de cheval pour Céline.

C'est en regardant la victoire d'un cavalier lors de Jeux Paralympiques que Laëtitia Milot a l'idée d'en faire une fiction. Pour préparer le roman, elle prend contact avec l'Equipe de France paralympique d'équitation et rencontre Céline Gerny.

Céline a une résilience et une force dont je me suis inspirée - Laëtitia Milot

Les deux femmes sont restées en contact et se sont rencontrées à plusieurs reprises. Céline Gerny est même devenue figurante dans le téléfilm. On la voit assister à une compétition handisport.

Décloisonner les mondes des valides et des non-valides

Pour Céline Gerny, ce téléfilm doit être l'occasion de décloisonner le monde des valides et celui des personnes en situation de handicap. "Dans la vie "normale", on est immergé dans le monde des valides. J'encourage tout le monde à se rendre sur une compétition handisport pour s'immerger dans le monde du handicap", témoigne la cavalière.

C'est d'ailleurs l'une de ces expériences qui aura aidé Céline Gerny à poursuivre sa carrière de compétitrice. Quand, à l'âge de 18 ans, à l'hôpital, les médecins lui disent qu'elle ne pourra plus faire de cheval, elle repense à Bernard Sachsé, un cascadeur équestre devenu paraplégique qu'elle avait rencontré à Rethel six ans auparavant, lors d'une journée organisée pour mélanger jeunes sportifs valides et handicapés. "Moi, dans ma tête, je savais que quelqu'un l'avait fait. Au moins une personne l'avait fait".

Faire évoluer le regard sur le handicap, c'est aussi l'envie de Laëtitia Milot. La comédienne a grandi avec un parrain et une marraine non valides. "J'ai vu que ce n'était pas facile d'être non valide à notre époque".

Lors des derniers mois de sa vie, l'ex-compagnon de Laëtitia Milot, Yannis, s'est également retrouvé invalide dans les derniers mois de sa vie. "Comme la meilleure amie de Lucie dans le téléfilm, certaines personnes ont peur quand quelqu'un devient handicapé et ne veulent plus aller le voir. Ça, c'est un sentiment que j'ai connu avec Yannis. Le regard des autres peut être dévastateur", se confie l'actrice.