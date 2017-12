Un téléfilm tourné en Sud Ardèche avec Claire Keim

Le réalisateur Christophe Lamotte a choisi l'Ardèche pour tourner "les Secrets", une mini série de trois épisodes. Elle sera diffusée au printemps prochain sur France 3.

C'est une histoire d'amour qui a amené Christophe Lamotte, le réalisateur en Ardèche. Et il a fini par tomber amoureux de la région.

J'ai très eu l'impression que j'étais de la région alors que je suis né en région parisienne explique Christophe Lamotte.

Alors quand on lui propose de tourner Les secrets, il n'hésite pas. Il demande à tourner en Ardèche. Aux Vans pense-t-il. Ce sera finalement Jaujac et Aubenas. Le départ de l'histoire, c'est un suicide. Le mari de Sarah, alias Claire Keim met fin à ses jours en Ardèche. Sarah y retourne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et le coeur de l'énigme tourne autour d'une maison. Une maison qui va livrer peu à peu de lourds secrets de famille.

Une magnifique maison en pierre sur les hauteurs de Jaujac

Les régisseurs ont fait un très beau travail pour découvrir et louer cette maison en pierre, très isolée au bout d'un chemin de terre et au coeur d'une châtaigneraie. Depuis la terrasse, la vue est superbe sur la montagne ardéchoise. La maison a été louée à un couple qui s'est replié dans une dépendance pendant le tournage.

Une nature calme et parfois inquiétante qui colle au récit explique Claire Keim, alias Sarah.

Et c'est vrai que la nature et la maison sont presque un personnage à part entière de cette histoire. Le tournage se termine à Jaujac et se poursuit cette semaine à Aubenas où sont tournées toutes les scènes au sein de la gendarmerie.

Claire Keim séduite par l'Ardèche

Elle le dit elle-même, Claire Keim ne comprenait pas bien pourquoi aller aussi loin pour tourner ce téléfilm. On est là à une heure et demi de la gare de Valence TGV et c'est un problème pour l'acheminement de la logistique. Mais Claire Keim a vite changé d'avis en tournant à Jaujac. Elle a vu toute la puissance de la montagne ardéchoise, calme et inquiétante comme elle le dit.

A voir au printemps sur France 3

La date de diffusion n'a pas encore été fixée, le titre d'ailleurs "Les Secrets" est un titre provisoire. Mais on connaît le format: trois épisodes de 52 minutes qui seront diffusés en une seule soirée sur France 3.