"Un temps de cochon" : à Montbrison, une pièce de théâtre pour parler du mal-être des agriculteurs

Travail, fatigue, mal de dos, sécheresse, paperasses administratives... voilà autant de maux dont souffrent les agriculteurs aujourd'hui. Parfois, jusqu'à ressentir un profond mal-être et même avoir des envies suicidaires. Selon un rapport datant de 2016, il y a 43% de risque de suicide en plus chez les agriculteurs par rapport aux salariés de tout autre secteur.

C'est ce mal-être dont parle la pièce de théâtre "Un temps de cochon", jouée ce vendredi soir à Montbrison, à 20h30 à l'espace Guy Poirieux. "On le voit très bien depuis quelques années, nous dit Julie Malsert, chargée d'étude prévention du mal-être à la MSA Ardèche-Drôme-Loire, dans les accompagnements qui sont mis en place, dans les sollicitations que l'on a aussi de la part d'élus locaux parfois ou d'associations et de familles qui alertent".

Dans cette pièce, les comédiens interprètent donc des exploitants ou salariés agricoles qui confient à des proches ce qu'ils vivent et ce qui pèse dans leur quotidien. Des saynètes suivies d'un échange avec des spécialistes psychiatre et psychanalyste. "L'art est un outil d'approche intéressant parce qu'il peut permettre de dédramatiser, d'alléger et donc de libérer la parole. Le temps de débat ensuite est très riche parce que ça donne aussi un cadre sécurisé avec une parole libre et encadrée".

"Un temps de cochon", une pièce interprétée par la compagnie "En compagnie des oliviers", des Alpes de Haute Provence. A voir à 20h30 ce vendredi 24 mars à l'espace Guy Poirieux de Montbrison. L'entrée est gratuite.