Un test négatif de moins de 72h ou deux doses de vaccin pour entrer aux arènes de Nîmes

Pour assister au week-end taurin, organisé du 11 au 13 juin à Nîmes, un pass sanitaire est nécessaire. Vous devrez fournir un test PCR ou antigénique négatif, une preuve des deux doses de vaccin ou un certificat attestant que vous avez eu le coronavirus dans les six derniers mois.

Pour entrer dans les arènes de Nîmes et assister aux deux corridas prévues ce week-end, il faudra montrer patte blanche. Comme pour tous les grands événement de plus de 1000 personnes à partir de ce mercredi, un pass sanitaire est nécessaire. Trois possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez présenter une preuve papier d'un test PCR ou d'un test antigénique négatif, réalisé dans les 72 heures précédant l'événement. La preuve que vous avez reçu deux doses de vaccin est également acceptée. Enfin, vous pouvez présenter un certificat qui atteste que vous avez été porteur du coronavirus dans les six derniers mois.

3 possibilités : se faire tester, être vacciné, avoir eu le coronavirus

"Il faudra se munir d'une de ces attestations, en format papier, explique Gilles Vangelisti, directeur de Simon Casas production. Et on contrôlera à l'entrée. Ça veut dire beaucoup de contrôleurs, c'est quelque chose qui se chiffre entre 10.000 et 20.000 euros."

Un stand de tests antigéniques dès vendredi pour les spectateurs

Pour fluidifier l'entrée, les organisateurs ouvriront les portes trois heures avant le début du spectacle. Un stand de dépistage, monté en partenariat avec l'Agence régionale de santé, proposera dès vendredi des tests antigéniques gratuits, pour ceux qui n'ont pas pu anticiper. Malgré toutes ces contraintes, plus de 80% des billets sont déjà réservés.