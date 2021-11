INSOLITE Un TGV à Cherbourg, vous en rêviez ? Le graffeur Blesea l'a fait !

Il va faire rêver les passagers des Intercités en Normandie ! Un TGV qui arrive...à Cherbourg.

C'est le graffeur cherbourgeois Blesea qui créé cette illusion. A défaut d'entendre le TGV arriver en gare, vous pourrez admirer ce graffiti hyper-réaliste qu'il a peint sur un mur d'expression libre, sur les hauteurs d'Octeville, à Cherbourg-en-Cotentin.

Le graffeur cherbourgeois a encore frappé.

Blesea nous avait surtout habitués à des personnages de dessins animés peints sur les blockhaus comme le cyclope des X men à Biville ou le singe géant aux yeux rouge de Dragon Ball à la batterie de Brulay sur les hauteurs de Fermanville Cette fois c'est donc l'avant d'un train très réaliste qu'il a tracé sur un mur, près d'un tunnel, à proximité du restaurant universitaire d'Octeville "la Passerelle".

Blesea avait repéré cet endroit depuis un moment mais n'y voyez pas de message caché

Vous voulez savoir si je milite pour l'obtention du TGV à Cherbourg ? ( rires) Pas plus que ça ! C'est pour le clin d'œil mais c'est plus par rapport à la forme du mur et aussi parce que les trains et voies ferrées c'est un thème très en accord avec la discipline du graffiti.

Le graffeur Blesea nous avait surtout habitués à des personnages de dessins animés peints sur les blockhaus - Blesea

Technique un peu différente

C'est le lieu qui a créé cette envie d'une image plus réaliste, plus éloignée de ces personnages de dessins animés, et aussi avec une technique différente explique le graffeur. " Il y avait une complexité du support , il fallait jouer avec des perspectives qui n'existent pas vraiment. J'ai aussi utilisé des bombes et des rouleaux, mais c'est plus technique, plus délicat. "