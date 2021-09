Un théâtre privé, spécialisé dans la comédie, ouvrira ses portes en centre-ville d'Orléans fin 2022

Un nouveau théâtre à Orléans ? C'est le projet fou mené par Jordan Sarralié, spécialisé en gestion de patrimoine, et Jérôme Foucher, producteur : les deux hommes se sont associés pour créer un théâtre privé, rue Sainte-Anne, en plein centre-ville, et qui sera dédié à la comédie. Ouverture prévue fin 2022.

Jordan Sarralié et Jérôme Foucher, les deux hommes associés dans ce projet de nouveau théâtre à Orléans © Radio France - François Guéroult

Jordan Sarralié habite Orléans depuis 20 ans. Cet expert en immobilier a été co-dirigeant de l'équipe féminine de handball de Fleury-les-Aubrais, de 2010 à 2016 ; il est aussi passionné de culture et propriétaire du théâtre "Le Mélo d'Amélie" à Paris, qui propose des spectacles comiques. Jérôme Foucher, lui, est à la tête de la société de production "Les Grands théâtres", qui produit une dizaine de spectacles par an en France.

Didier Gustin, Guillaume de Tonquédec, Clémentine Célarié...

Les deux hommes sont convaincus qu'il manque actuellement à Orléans une offre de théâtre qui soit davantage populaire. "Je ne critique pas le CADO, qui fait des choses magnifiques, précise Jordan Sarralié, mais cela s'adresse à une certaine cible. Nous, nous voulons démocratiser la culture, et proposer des comédies, des vaudevilles, du théâtre de boulevard, des one man show, du café-théâtre..." Et Jérôme Foucher d'ajouter : "On ne s'interdira pas des textes plus littéraires, mais nous souhaitons d'abord faire venir des artistes comme Didier Gustin, Guillaume de Tonquédec, Clémentine Célarié... La proximité avec Paris est un formidable atout."

C'est dans un ancien couvent que sera installé ce nouveau théâtre, qui comprendra une salle principale de 400 places, mais aussi une petite salle de 100 places (qui hébergera aussi des leçons de théâtre) et un bar de 200 mètres carrés. "Quand on entre dans ce lieu, c'est un choc, sourit Jérôme Foucher. C'est si majestueux, avec cette hauteur de plafond, ces vitraux... Un théâtre en soi, cela en impose mais la réunion des deux, ce sera magnifique !"

Les vitraux de l'ancienne chapelle seront conservées lors de sa transformation en salle de théâtre © Radio France - Noémie Schlachter

3 à 4 représentations par semaine

Pour mener à bien leur projet - avec l'objectif de 3 à 4 représentations par semaine - les deux associés ont prévu d'injecter 3 millions d'euros - dont 1 million qui sera apporté par un club de 10 mécènes, qu'il reste encore à trouver : des entreprises privées qui deviendront partenaires privilégiés, avec certains avantages (comme la possibilité de privatiser les lieux). Quant à la politique tarifaire, elle reste encore à définir, mais "on devrait tourner avec une fourchette de 10 à 30 euros, avec des formules d'abonnement et un accès facilité pour les étudiants", indique Jordan Sarralié.

Le futur hall d'entrée du théâtre, avec le guichet à gauche, sera recouvert d'une verrière © Radio France - Noémie Schlachter

Construire un théâtre privé en province, et alors qu'on sort à peine de la crise sanitaire, cela peut paraître un sacré pari, ce que Jérôme Foucher confirme : "Oui, c'est ce que tout le monde nous le dit ! Mais être producteur, c'est déjà une prise de risque permanente. Là, il s'agit en plus de construire un théâtre, c'est une autre prise de risque. Mais il faut le faire, il faut aller de l'avant. On a eu une année et demie un peu compliquée, on espère en voir le bout... Malgré la difficulté, il faut se lancer ! Alors, on se lance et ça va aller !" Rendez-vous, donc, fin 2022.