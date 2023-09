Un timbre à l'effigie de la bataille de Castillon imprimé en Dordogne

L'imprimerie du timbre de Boulazac (Dordogne) vient d'éditer 320.000 exemplaires d'une plaquette de deux timbres à l'effigie de la bataille de Castillon (Gironde), dernier combat de la guerre de Cent ans, dont la victoire fût décisive pour les Français. Cet événement qui remonte au 17 juillet 1453 est représenté sur ce bloc de la série les Grandes Heures de l’Histoire de France. Le maire de Castillon-la-Bataille est venu assister à l'impression de ces plaquettes en Dordogne.

"Un privilège"

"C'est un vrai plaisir, sur ce timbre il y a Charles VII, roi de France qui a conduit les armées françaises à la victoire contre Talbot et les Anglais et puis on a Jean Bureau, le grand artilleur du roi de France. C'est un privilège d'avoir une traduction artistique de cet événement. C'est la magie du timbre-poste. C'est une formidable opportunité pour nous de rayonner" raconte Jacques Breillat.

Les blocs sont imprimés avec une méthode ancienne, la taille-douce, réservée à quelques timbres d'exception comme celui en hommage au gendarme Arnaud Beltrame .

Le bloc de deux timbres sera vendu au prix de 7€40. Ils seront vendus en avant-première les 8 et 9 novembre au Bureau de poste de Castillon de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il sera ensuite disponible partout en France le 13 novembre.