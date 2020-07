Un timbre en édition limitée pour célébrer les 800 ans de la cathédrale d'Amiens

Avis aux philatélistes...et pas que ! Pour célébrer les 800 ans de la cathédrale d'Amiens, le groupe La Poste va mettre en vente un timbre en édition limitée à compter du lundi 27 juillet. Tiré précisément à 700.005 exemplaires, cet objet inédit sera d'abord vendu en avant-première le vendredi 24 et le samedi 25 juillet au bureau de poste de la rue des Vergeaux, en centre-ville d'Amiens.

Sur ce timbre - de 40,85 mm x 30 mm - on peut voir à gauche le pavement de la nef, également appelé "labyrinthe de la cathédrale", et à droite un ange pleureur, figure que l'on retrouve sur un tombeau à l'intérieur de l'édifice. Le tout est imprimé en noir, blanc et or.

Une cinquantaine d'heures pour la gravure

Avant d'être imprimé, le visuel du timbre à d'abord été créé par une illustratrice, Florence Gendre. Ensuite, c'est l'artiste Line Filhon qui a réalisé la gravure qui a servi à l'impression. Graveur de profession, elle collabore avec La Poste depuis 12 ans. Ce timbre est le 39e sur lequel elle a travaillé.

Line Filhon collabore avec La Poste depuis plus de 10 ans pour créer des timbres. Copier

L'artiste Line Filhon à son poste de travail. - Groupe La Poste

Ce timbre inédit est un tout petit objet, mais c'est beaucoup de travail : une cinquantaine d'heures rien que pour la gravure explique Line Filhon.

Ce timbre a représenté environ 50 heures de travaille pour Line Filhon, artiste-graveur Copier

Si vous voulez vous procurez ce timbre, sachez qu'il coûte 1,16 euros. A partir du 27 juillet, vous le trouverez dans tous les bureaux de poste qui disposent d'un espace philatélie ou bien en ligne sur ce site internet.