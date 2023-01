Un timbre en hommage au célèbre mime Marceau imprimé en Dordogne

Des feuilles remplies de timbres s'impriment en quelques secondes. L'encre se dépose, le relief de la gravure se forme, et un visage en noir et blanc apparaît. Celui de Marcel Marceau, les deux mains levés autour de sa tête, dans une célèbre posture de mime. L'imprimerie Philaposte de Boulazac a décidé de rendre hommage à l'artiste en imprimant des timbres le représentant.

"C'est l'un nos plus jolies ces dernières années", réagit Jordan Laguionie, producteur de timbres depuis quatre ans. Avec sa lampe à UV, il vérifie que les timbres n'ont aucun défaut. La pile de feuilles s'agrandit devant lui. Dessus, le mime Marceau est reconnaissable à son maquillage et sa marinière, deux traits de son personnage muet iconique : Bip.

Une touche locale

Victor Colbac, le chef d'atelier, admet que l'impression de ce timbre le touche particulièrement. "Le mime Marceau est arrivé pendant la guerre à Périgueux, rappelle-t-il, on aime bien faire des timbres qui ont une touche locale". En 1942, Marcel Marceau avait même rejoint un mouvement de résistance en Dordogne.

Pour Pierre Bara, qui a gravé le timbre, c'était "un honneur et une fierté" de le représenter . "C'est quelqu'un à qui je suis très attaché parce que je connais son rôle de résistant et d'artiste", confie-t-il.

Le regard, la bouche et les mains

Pierre Bara a passé entre deux et trois semaines à creuser les traits du portrait à l'aide de son burin et de son télescope. Il est aujourd'hui satisfait du résultat mais concède avoir beaucoup réfléchir pour faire ressortir le visage du mime. "J'ai travaillé son regard, sa bouche et ses mains", raconte le graveur périgourdin. Il a donc accentué son maquillage et a fermé sa bouche pour symboliser le silence.

Les timbres seront vendus en avant-première le 17 mars au Carré d'Imprimerie à Boulazac puis les 705 000 exemplaires seront distribués dans toute la France.