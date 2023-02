"Un titre de meilleures rillettes à Mamers, ça change la vie"

Un titre de meilleures rillettes obtenu à Mamers dans le cadre du concours organisé par la confrérie des chevaliers des rillettes sarthoises ? C'est d'abord un certain prestige au pays de ce mets charcutier légendaire. Mais c'est aussi et surtout l'assurance d'écouler pas mal de pots toute au long de l'année dans sa boutique. Double tenant du titre dans la catégorie bouchers charcutiers, Nicolas Blossier, le patron de la boutique La Croix d'Or au Mans, tentera de décrocher un troisième titre d'affilée ce samedi 11 février à l'occasion de la 55e édition de l'événement.

ⓘ Publicité

Nicolas Blossier, est-ce que ça change la vie quand on revient primé de ce concours national des rillettes de Mamers, comme vous en 2020 et 2022 ?

Ah oui, ça change beaucoup la vie ! C'est un concours connu et reconnu. Donc oui, on peut multiplier facilement par deux ou trois les ventes de rillettes. De plus, on est bien identifié, on fait des interviews, on passe dans le journal... Souvent, la confrérie revient ici faire une petite animation avec la remise du diplôme et de la coupe. Donc ça fait des animations dans la boutique. Et puis ça nous permet de nous faire connaître pour les rillettes et en même temps pour le reste. Les rillettes, c'est un produit d'appel. Et c'est le produit phare de la boutique.

Est ce que cet "effet Mamers"dure longtemps ?

Sur toute l'année sans aucun souci, voire sur plusieurs. Parce que les gens qui ont goûté nos rillettes et qui les ont appréciées gardent en mémoire qu'on a été primé, même si on n'est pas récompensé l'année suivante. Ca reste assez porteur sur la durée.

Est ce qu'on en profite un peu ou pas pour augmenter le prix ? Après tout, ce serait de bonne guerre...

Pas du tout, non. Pour tout vous dire, je suis là depuis trois ans. Je suis dans ma quatrième année et je viens tout juste d'augmenter le tarif de mes rillettes pour la première fois. Mais c'est dû à l'augmentation du prix des matières premières et des emballages, pas au résultats du concours !

Quelle quantité produisez vous ?

En moyenne, sur l'année, on doit être à peu près à 300 kilos par semaine. C'est presque un poste dédié. Mais c'est aussi toute une préparation. Il y a le désosseur qui me prépare le cochon, un autre qui me lance la cuisson, quelqu'un qui met en pot... Et puis ça cuit 15 heures ! Ca prend du temps mais c'est porteur, donc il ne faut pas se louper.

Objectif : un troisième titres d'affilée donc ce week-end à Mamers ?

On va essayer, on va faire de notre mieux. Mais ce que je dis à mes gars, pour ne pas se mettre la pression, c'est "on fait comme d'habitude". On ne fait pas une recette spéciale concours, on fait la nôtre et si elle a plu les autres années, elle devrait plaire encore... On verra !