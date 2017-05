Un toboggan géant au château des Ducs de Bretagne cet été !

Le Voyage à Nantes va une nouvelle fois vous surprendre. Le 1er juillet prochain débute la 6e édition de cet événement incontournable. Vous n'aurez qu'à suivre les 13 km de ligne verte tracée au sol dans le centre-ville pour profiter des installations plus étonnantes les unes que les autres.

À commencer par cet immense toboggan rouge qui va être installé sur le château des ducs de Bretagne. Les moins peureux ( et ceux âgés de plus de 14 ans) pourront s'élancer à plus de 12 mètres de haut pour une glissade de 50 mètres de long. Le Voyage à Nantes promet aux visiteurs une vue imprenable sur les douves du château, les jardins et le reste de la ville.

Trois places du centre-ville de Nantes vont également changer de visage du 1er juillet au 27 août. Au cœur de la place Royale, l'oeuvre de Laurent Pernot va vous faire voyager en terres lointaines, au milieu de cocotiers. Le temps sur ce semblant d'île déserte y sera comme arrêté.

Un paysage quasi lunaire va s'inviter place Royale à Nantes - Le Voyage à Nantes

Place du Bouffay, c'est une immense roue qui s'invite. Sous les pieds des visiteurs, des nappes de sel vont également recouvrir le sol.

La place du Bouffay revisitée cet été - Le Voyage à Nantes

Autre voyage étonnant, à retrouver cette fois place Graslin, face à l'Opéra. Les visiteurs pourront même entrer dans l'oeuvre, dans une sorte d'immense grotte.

Place Graslin, le visiteur pourra même marcher à l’intérieur de l'oeuvre - Le Voyage à Nantes

La fameuse ligne verte vous permettra de découvrir toutes les autres installations prévues pour cette édition 2017 du Voyage à Nantes. Elles vous amèneront devant un bâtiment de l’ancienne maison d’arrêt, ou vous feront découvrir des expositions au Lieu Unique et au château des ducs de Bretagne, etc.

Tout est à retrouver sur le site internet du Voyage à Nantes: ici.