Pendant dix jours, un tournage s'installe dans le département. Le réalisateur Sébastien Betbeder a choisi la Sarthe et la Mayenne pour les décors de son nouveau long métrage, "Ulysse et Mona", incarnés par Eric Cantona et Manal Issa. Reportage dans les coulisses d'une scène jouée au Mans.

Sarthe, France

Quand on pénètre le bar The Lodge, en centre-ville du Mans, on tombe sur quelques jeunes en train de boire des bières. Il ne s'agit pourtant pas de clients mais de figurants. Son, lumière, caméras, une vingtaine de personnes s'agitent pour réaliser une scène du film Ulysse et Mona. Dans le rôle de l'acteur principal, Eric Cantona joue Ulysse, un artiste qui a eu besoin d'arrêter sa carrière et vit reclus dans un domaine... Jusqu'au jour où Mona, jeune étudiante aux Beaux-Arts du Mans campée par Manal Issa, va à sa rencontre. S'en suit un voyage initiatique sur les routes entre la Sarthe et la Mayenne.

Une scène du film Ulysse et Mona en cours de préparation au Lodge, à Limoges. © Radio France - Solène de Larquier

Hier, pour le premier jour de tournage au Mans, l'équipe a tourné plusieurs scènes dont une clé. Il s'agit du moment où un ami de Mona trouve l'adresse d'Ulysse et le lui apporte dans un bar où elle prend un verre. La jeune fille va alors entrer dans la vie de l'ancien artiste. Pour l'instant, l'acteur et ancienne star du football Eric Cantona n'est donc pas encore arrivé pour tourner.

Un peu à l'écart de l'agitation, dans le café voisin, des figurants patientent. Louis et Caroline sont étudiants à l'école des beaux arts du Mans, comme le personnage de Mona, et ils jouent leur propre rôle. "C'est pas difficile du coup, on a juste à rester nous-mêmes et à suivre les ordres" explique Louis avant que Caroline ne complète : "C'est intéressant de voir l'envers du décor et puis on se rend compte que c'est très technique un film. On nous dit 'là il faut parler, là il faut s'arrêter', c'est très cadré en fait."

Le Mans et la Sarthe, théâtres du film

Plusieurs scènes vont être tournées dans l'école des beaux arts de la ville et dans plusieurs appartements. L'équipe était à la recherche d'un appartement habité par un ou une étudiant.e de l'école. C'est celui de Lise qui a été choisi, un peu par hasard : "C'est une amie et voisine qui a répondu à l'annonce. Elle a montré son appartement et m'a demandé si elle pouvait aussi montrer le mien, et c'est finalement le mien qui a été retenu." Un choix qui a tenu au vis-à-vis de l'appartement, important pour une scène du film, mais aussi à l'esprit qui s'en dégageait : "Ils ont vu directement tous les posters, les affiches, les cartes postales, les dessins que j'ai mis sur mes murs un peu partout. Et puis il y a aussi des tableaux que j'ai peints, des sculptures dans les coins" décrit l'étudiante, contente que ses œuvres puissent peut-être apparaître dans le film.

Lise dans son appartement du vieux Mans qui servira de décor au film Ulysse et Mona. © Radio France - Solène de Larquier

Un décor en adéquation totale avec ce qu'espérait le réalisateur Sébastien Betbeder : "Ce n'est pas un film avec un énorme budget donc c'est important pour l'équipe qui s'occupe des décors de pouvoir utiliser des lieux sans faire trop de modifications. _Là quand on est rentré et qu'on a découvert ce lieu, c'était assez parfait_. C'était vraiment un espèce de clone de Mona, en tout cas dans sa pratique artistique et dans son lieu de vie."

Le réalisateur d'Ulysse et Mona, Sébastien Betdeber, dans le bar The Lodge au Mans. © Radio France - Solène de Larquier

Le réalisateur est aussi attaché au fait que les décors cadrent avec le caractère des personnages. Là il était important de trouver une ville moyenne pour le quotidien de Mona et des endroits plus reclus pour correspondre à la retraite d'Ulysse. Les Pays de la Loire ont été la première région à offrir une subvention pour le film et c'est en faisant des repérages que l'équipe a découvert le vieux Mans et a voulu y tourner une partie du long métrage. Le tournage va se dérouler pendant dix jours dans la Sarthe. Une autre partie a déjà été tournée en Mayenne. Pour voir le résultat, il faudra attendre courant 2019.