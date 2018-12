Les supporters de l'AS Nancy Lorraine acteurs d'un jour à Picot

"Moteur, action!" Les mots résonnent dans les tribunes presque vides du stade Marcel Picot. 150 figurants ont été recrutés pour jouer dans C'est la vie, le prochain film de Julien Rambaldi. Certains sont dans les tribunes, les autres sur la pelouse. La caméra suit de près Tom Leeb, qui interprête un arbitre de football. "Quand je suis arrivé dans le stade, j'ai eu ce petit moment d'émotion de quand on est gamin, raconte t-il. J'ai marché jusqu'au centre, il y a quand même 20.000 places c'est impressionnant". Dans le film, Tom Leeb, alias Jérôme, apprend pendant ce fameux match que sa femme est en train d'accoucher. Il va donc tout faire pour accélérer la rencontre.

Des figurants liés à l'ASNL

Autour de l'acteur : des membres du centre de formation de l'ASNL. Tous ont été recrutés pour rejouer la demi-finale de Coupe de France de 2006 entre Nancy et Nice. Certains sont donc contraints de jouer sous les couleurs de l'OGC Nice. C'est le cas de Jordan, entraîneur des U12 : "Pour ce match, je passe à l'ennemi, plaisante t-il. Le jeune homme se dit ravi de son expérience tout comme Arthur, formateur de l'école de foot : "on a pu aller dans les vestiaires et marcher sur la pelouse du stade, c'est quelque chose de grand pour nous qui aimons le foot".

Elle aussi a des étoiles dans les yeux : Mathilde a été contactée par le club pour participer au casting. Cette abonnée, fan fervente du club a sauté sur l'occasion. Son rôle ? "Supportrice nancéienne, donc parfait, se réjouit-elle. C'est le rôle de ma vie je le connais par cœur!" La jeune femme en profite pour découvrir les coulisses d'un tournage de cinéma.

Le réalisateur, Julien Rambaldi, a adopté les couleurs de l'ASNL © Radio France - Angeline Demuynck

Le réalisateur lui l'avoue, s'il a choisi Nancy c'est avant tout pour des raisons techniques. "Les gradins ici sont disposés un petit peu plus haut que dans les nouveaux stades et cela nous permet de limiter les effets spéciaux en termes d'incrustation et de multiplication des supporters", explique Julien Rambaldi. Mais il se dit désormais fan de l'ASNL : "maintenant qu'on est au contact humain avec les gens du club, je vais les soutenir, bien sûr!"

Espérons que ça porte chance aux rouges et blancs. Le film C'est la vie sortira à l'automne 2019. Il raconte l'histoire de cinq couples qui s'apprêtent à avoir un bébé dans la même maternité.