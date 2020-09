Un tournage vidéo pour promouvoir la beauté de la randonnée au Pic saint-loup

La Fédération Française de randonnée a sélectionné parmi huit finalistes, le circuit de Grande Randonnée du Pic Saint-Loup (GRP), pour être élu "GR préféré des Français 2021". Pour l'occasion, un "clip vidéo" est en ce moment réalisé pour promouvoir la beauté des lieux, du paysage et présenter l'itinéraire.

La web série et cette compétition existe depuis maintenant quatre années. L'an dernier le GR 21-littoral de la Normandie avait été élu vainqueur, après trois semaines de vote via le site internet Mongr.fr, et près de 100.000 internautes.

Cette année, la communauté de commune du Grand Pic Saint-Loup, seul élu de la région Occitanie, espère remporter ce titre honorifique. L'endroit a notamment été choisi pour sa garrigue verdoyante.

Olivier, en plus d'être technicien, sert de "figurant" lors de ce tournage - Christophe COLRAT

Lors du choix pour déterminer quelle randonnée fera partie de la liste des huit derniers, plusieurs critères sont pris en compte. La localisation, la nature du terrain, littoral, montagneux, urbain, ou encore l'histoire du lieu.

Un tournage condensé et intense

L'équipe technique en charge du tournage, composée notamment de David Ginestal, créateur du concept, et Olivier Sabatier, va filmer pendant quatre jours les différents lieux où passe la randonnée.

Le GRP fait parti des huit finalistes pour être élu "GR préféré des Français 2021" - Christophe COLRAT

Avec l'aide d'un drone et d'une caméra terrestre traditionnelle, ils sillonnent les villages aux alentours : les Matelles, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Guilhem-le-Désert ou encore Saint-Martin-de-Londres. Pour terminer évidemment par le Pic Saint-Loup.

Plus tu me fais marcher, plus je suis content

Un tournage spécial cette année. Avec la crise sanitaire, l'équipe à dû changer sa façon de faire pour réaliser les vidéos. Tout est condensé de fin août à octobre pour filmer les huit lieux nominés et les diffuser sur internet. Un rythme intense et soutenu mais qui ne dérange pas les deux hommes.

Olivier et David se sont rencontrés grâce à la passion de la randonnée. Marcher pendant des heures et parcourir des kilomètres sur plusieurs jours d'affilée ne les effraie pas, au contraire. "Je marche depuis que j'ai huit ans, la rando c'est un peu ma vie, donc plus tu me fais marcher plus je suis content" raconte avec sourire Olivier.

Vote du 5 au 26 novembre, sur Mongr.fr