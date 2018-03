Grenoble, France

Les dix Escape Game de Grenoble organisent un tournoi pour les joueurs les plus affûtés de ce nouveau loisir, né en 2014 et qui compte 400 salles en France aujourd'hui. Rien qu'à Grenoble, il y en a 10 qui revendiquent 180 000 joueurs pour l'année 2017, soit un chiffre d'affaires de 2.8 millions d'euros.

Véronique Saviuc s'est mêlée aux joueurs enfermés dans le jeu "Claustrophobia" de l'Escape Arena de Grenoble Copier

On joue en équipe, chacun apporte sa contribution pour fouiller la pièce dans laquelle on est enfermé, et surtout résoudre les énigmes qui permettent d'avancer dans le scénario, puis de s'échapper.

C'est un jeu de cohésion d'équipe, il vaut mieux être amis avec ceux avec qui on joue ! - Loïc Bolzon, gérant d'Escape Arena à Grenoble

La particularité de ce jeu, c'est qu'il peut réunir des personnes de tout âge dans une même équipe, ce qui fait certainement son succès. _"On peut jouer entre 7 et 77 ans voire plus", _souligne Loïc Bolzon, le gérant d'Escape Arena, une salle située dans le quartier Bouchayer-Viallet à Grenoble. "On peut venir en famille, entre amis, ou avec son entreprise. Notre doyen avait plus de 80 ans, il est venu avec ses arrière-petits-enfants. Ce n'est pas un jeu excluant, c'est un jeu de cohésion d'équipe. Il vaut mieux être amis avec ceux avec qui on joue si on veut avoir une chance de sortir !"

Le briefing, avant d'être enfermés dans le noir avec un psychopathe ! © Radio France - Véronique Saviuc

C'est une immersion totale, on oublie l'extérieur pendant une heure - Thomas, étudiant de 20 ans et joueur

Les scénarios sont plus ou moins difficiles, plus ou moins stressants à cause du chronomètre qui tourne et de l'ambiance créée par les concepteurs du jeu. Pendant une heureLe taux de réussite varie selon les salles, entre 60 et 100%.

Pour mieux faire connaître les 10 salles grenobloises, leurs responsables ont eu l'idée d'un tournoi, une façon de se fédérer -une association est en cours de création- et de créer une émulation entre joueurs qui pourront choisir 4 scénarios avant le 24 juin pour essayer d'être sacrés champions des Escape Game de l'agglomération.