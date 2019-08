"Un travail de pros" : les festivaliers ravis par la première édition de Check in Party

Alors que le festival Check in Party vient tout juste de fermer ses portes, les avis des festivaliers sont plutôt unanimes : très bien organisée, avec des artistes de pointe, cette première édition est un travail de vrais pros !

La première édition de Check in Party vient de s'achever sur l'aérodrome de Saint-Laurent.

Saint-Laurent, Creuse, France

Une première édition au beau milieu de la Creuse, par des organisateurs dont personne n'a entendu parler avant : le défi du festival Check in Party à Saint-Laurent était immense. Alors qu'il s'achève, les premiers avis des festivaliers sont quasiment unanimes pour souligner la qualité de ce tout premier festival.

La trentaine d'artistes invités à se produire sur l'aérodrome n'y est pas pour rien. Samuel en est à son troisième festival cet été, et tient à dire que Check in Party n'a pas à rougir de la comparaison : "la programmation était formidable, pointue, le public était un public de connaisseurs". De nombreux festivaliers insistent également sur les prix abordables pratiqués à l'entrée, mais aussi à l'intérieur du festival, contrairement à ce qu'il se passe habituellement dans les festivals avec de grandes têtes d'affiche.

J'espère que les organisateurs sont soutenus par les habitants, parce que c'est dingue d'avoir fait ça en Creuse ! Sophie, festivalière.

Pendant les concerts, les stands de produits locaux ont aussi rencontré un franc succès : "On sort des food trucks banals qu'on retrouve partout, insiste Sophie. C'est vraiment chouette de pouvoir boire et manger local, d'autant plus qu'il y avait assez de choses variées."

Seul petit bémol pour Guillaume, trentenaire venu camper pour les trois jours : "l'absence d'ombre sur le camping. Evidemment c'est compliqué sur un aérodrome. Peut-être qu'il faudrait convaincre plus de Creusois à proposer des logements chez l'habitant. Je suis devenu trop vieux pour le camping !" Tous pourtant l'affirment sans hésiter : ils sont prêts à embarquer pour une nouvelle édition l'année prochaine !