"Un très beau cri d'humanité" : le Festival des arts dans la rue de Strasbourg lance sa 8e édition

Pour sa 8e édition, FARSe cherche à rapprocher. Spectateurs vers spectateurs, public vers artistes, artistes vers artistes. Du samedi 13 au lundi 15 août, 130 artistes proposent des spectacles dans les rues de Strasbourg.

"Se rapprocher c'est l'envie de partager des émotions collectives et d'avoir surtout un très beau cri d'humanité partagé entre les gestes poétiques de artistes et vous, toi, moi au coin de la rue , entre habitants", détaille-t-elle à quelques pays d'une des premières représentations du festival, "Nous", de la compagnie Khta, place du Temple-Neuf.

Des installations monumentales, aux scènes intimistes, la directrice artistique de l'évènement, Lucile Rimbert a souhaité décliner ce fil conducteur du festival.

"Il y a l'envie de se rassembler, avec des propositions où ton espace et celui des artistes va être mélangé", livre-t-elle devant les micro-gradins installés par Khta. Quelques dizaines de mètres plus loin, les voltigeurs de Gratte-Ciel s'apprêtent à défier la gravité à plusieurs dizaines de mètres du sol de la place Kléber.

La programmation orchestrée par Lucile Rimbert et le pôle évènements de Strasbourg doit également inclure des récits collectifs, au delà des frontières et des générations. C'est le rôle du FARSe des Minis, parc du Heiritz, où petits et grands peuvent se retrouver et découvrir ensemble.