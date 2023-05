Un trésor de la langue basque découvert à la bibliothèque municipale de Grenoble

Il s'agit d'une recherche digne d'une enquête policière, d'un cold-case. Gidor Bilbao, professeur à EHU, l'université du Pays Basque, l'a commencée en 1994. Un exemplaire d'un livre du XVIIe siècle d'Arnaut Oihenart a des incohérences : "il y avait des trucs étranges, des poèmes où il manquait le début, on voyait le titre d'un autre poème mais il manquait la fin, et jusqu'à présent personne ne s'était trop intéressé à ça".

L'universitaire de Vitoria-Gasteiz épluche d'abord les manuscrits, sans succès, puis examine les œuvres écrites. En juin 2005, il change même la destination de ses vacances, sans laisser le choix à sa femme, pour aller à Avignon, il a vu dans le fonds de la bibliothèque un livre intitulé "Linguae Vasconica". Au moment de le consulter, Gidor Bilbao s'aperçoit que l'ouvrage traite en fait... du gascon, et pas du tout de la langue basque.

Gidor Bilbao, l'universitaire à l'origine de la découverte © Radio France - Zaldi Ero

Un nouvel éclairage

La chance va lui sourire quelques années plus tard. A l'occasion d'une longue convalescence, il entreprend des recherches numériques, sur le catalogue collectif qui regroupe le fonds de toutes les bibliothèques de France. Le chercheur tourne d'abord en rond : "Est-ce que je dois chercher "Oienart", ou bien "Oihenard", ou encore "Doienard", avec un "y", avec un "i", avec "h", sans "h"... Finalement, c'est apparu en recherchant "Gastaroa", il s'agit d'un mot pris dans le titre d'un ouvrage.

Un document apparait à la bibliothèque municipale de Grenoble, mais sans date et sans nom d'auteur. En le consultant, Gidor Bilbao s'aperçoit qu'il s'agit du même ouvrage que celui de Bayonne, mais avec quatre pages supplémentaires qui comportent trois poèmes inconnus jusqu'à nos jours. Deux de ces poèmes apportent du nouveau sur un genre de poème appelé "Xikito", où deux partenaires s'apostrophent. Alors qu'on pensait qu'ils étaient apparus au XIXe siècles et qu'ils étaient réservés aux hommes, on se rend compte qu'il en existait entre femmes et hommes, dès le XVIIe. Et les participants n'hésitaient pas à s'insulter et à utiliser des grossièretés. "C'est pour ça que je pense que ça n'a pas dû plaire à quelqu'un, et il a dû arracher et brûler ces pages dans l'exemplaire de Bayonne", conclut Gidor Bilbao.