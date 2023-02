Un triple champion de France de breakdance initie des jeunes à la discipline dans le Sud-Mayenne

C’est l’une des nouvelles disciplines attendue aux Jeux olympiques de Paris 2024 : le breakdance est un style de danse qui mélange des figures et des acrobaties au sol, sur de la musique hip hop. Une dizaine de jeunes Mayennais ont pu se former à la discipline avec Sékou Diagouraga, un triple champion de France ce mardi après-midi. Un stage était organisé dans le complexe sportif de Craon et a suscité des vocations.

Une discipline créée en milieu urbain et peu pratiquée en milieu rural

Les apprentis danseurs ont entre 8 et 13 ans, et ils sont impressionnés face à leur professeur de breakdance. "C'est ouf parce qu'il est très, très fort. Il a remporté des gros titres", se réjouit Paul, 11 ans, qui suit attentivement les cours de Sékou Diagouraga.

Avant ce stage, la plupart de ces jeunes Mayennais ne connaissaient pas le breakdance. Sékou Diagouraga s'en est vite rendu compte. "La moitié ne savait pas trop ce que c'était. Mais quand je leur ai dit que c'était un peu tout ce qui était tourner sur la tête, se mettre sur les mains ... Tout de suite, ça parle plus", souligne le professeur de 29 ans, basé au Mans.

Élise et Mona, 12 et 11 ans, se concentrent pour suivre les pas de breakdance, enseignés par leur professeur, triple champion de France de la discipline. © Radio France - Maïwenn Bordron

Sékou Diagouraga apprend à ses élèves d'un jour les mouvements basiques de cette danse. Face à lui, se trouvent huit élèves concentrés qui enchaînent les mouvements au sol. "Je n'arrive pas trop pour l'instant, mais je sais qu'il faut pousser sur un peu le bras et la jambe pour la décaler à côté du genou. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué", confie cette jeune Mayennaise de 11 ans.

La discipline est peu pratiquée en milieu rural, d'où l'intérêt de cette initiation pour l'association Nulle Part Ailleurs qui a organisé ce stage avec la ville de Craon. "Ça permet d'ouvrir la discipline à tout le monde, malgré notre petite commune, ça permet de donner à tout le monde la même chance de prendre connaissance de cette discipline", souligne Théo Lambert, animateur jeunesse à Nulle Part Ailleurs.

Sékou Diagouraga est conscient du manque de visibilité du breakdance. Pour lui, les stages de ce type sont également un moyen de rendre cette discipline plus populaire auprès du grand public, à plus d'un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. "Il faut qu'on en parle beaucoup plus, qu'on fasse la promotion, chacun dans son territoire. C'est quand même un très grand tournant dans l'histoire du hip hop en général. Le breakdance a 40 ans, c'est né dans la rue et maintenant, c'est aux Jeux Olympiques : c'est une belle vitrine", se réjouit le triple champion de France.

Il n'existe pas encore de cours de breakdance dans le Sud-Mayenne, mais c'est possible d'en faire à Laval et à Évron.