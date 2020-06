Un Tro Breizh permanent pour les amateurs de randonnée

Faire son Tro Breizh, c'est comme faire Compostelle. Randonnée spirituelle ou pas, et qui est en train d'être facilitée pour les amateurs.

"Jusqu'à présent, il y avait le pèlerinage estival qui faisait le tour de la Bretagne en sept ans", rappelle Arnaud Lampire, coordinateur de Mon Tro Breizh. "On nous a demandé de relooker l'itinéraire du Tro Breizh. Il n'y avait pas vraiment de coordination des infos d'hébergement par exemple."

Deux premiers tronçons

Pour le moment, 600 km sont balisés. "On ouvre les deux premiers tronçons de Quimper à Saint-Pol-de-Léon et de Saint-Pol à Tréguier. _L'objectif c'est de faire 1 500 à 2 000 km de randonnée_, sans forcément la dimension religieuse."

Et contrairement au GR34 (sentier des douaniers), les paysages seront variés : _"La particularité de Mon Tro Breizh, c'est qu_'on n'est pas que le littoral. On a envie de mettre en avant des communes à l'intérieur de la Bretagne notamment avec une descente vers Plouaret et une remontée vers Tréguier absolument sublime."

Cartes de randonnée et hébergements

Et c'est un gros travail pour les bénévoles : _"On travaille avec les communautés de communes, la fédération de randonnée. On dit aux communes : "_Où est-ce que vous voulez que le Tro Breizh passe pour les 1.000 prochaines années ? ". On a édité deux guides, les "Breizh Ma Bro", qui sont volumineux. Ce ne sont pas de simples topo-guides. On a référencé près de 300 hébergements pour toutes les bourses, il y a des hôtels, des campings, des chambres d'hôtes, des gîtes."