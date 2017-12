Un Valentinois est à l'origine de la nouvelle série événement de Canal +.

Timothée Hochet a 23 ans, dont plus de 20 passés à Valence, dans le quartier Polygone où il vivait avant de "monter à Paris".

Le jeune Drômois vient de réaliser dix épisodes d'une série un peu spéciale: une série-télé sans image. "Calls", c'est son titre, comme "Appels téléphoniques".

Canal + avait repéré son travail sur internet. Timothée Hochet avait mis en ligne un court-métrage sans image, avec exclusivement des conversations téléphoniques.

Timothée Hochet joue avec le son et avec nos nerfs

Timothée Hochet parle d'expérience auditive. Les épisodes très différents les uns des autres, ont pour thème le suspens et l'angoisse.

On y découvre des échanges téléphoniques entre une femme et police secours alors qu'un homme rode devant chez elle; une conversation entre plongeurs qui découvrent une grotte sous-marine inexplorée; un échange entre astronautes en sortie dans l'espace; l'enregistrement d'une boîte noire d'avion, etc.

Le son suffit à faire monter l'angoisse. "Sans image c'est notre imagination qui prend le dessus. Tout de suite notre inconscient imagine ce qui nous fait le plus peur", explique Timothée Hochet qui raconte qu'il est souvent déçu, dans les films d'horreur, au moment où le "monstre" se montre à l'écran.

Sur l'écran, apparaissent tout de même les dialogues, et les sous-titres quand les échanges sont en anglais.

De grands acteurs prêtent leur voix

Canal +, séduite par ce concept pour le moins novateur, a eu l'idée de faire appel à des acteurs de renom pour jouer chaque épisode.

"Au début certains étaient plutôt sceptiques, mais quand ils ont regardé le court-métrage que j'avais fait par le passé, ils ont mesuré le potentiel horrifique".

Le jeune Valentinois a fait tourner des acteurs comme Mathieu Kassovitz, Sara Forestier, Marina Foïs, Camille Cottin, Jérémie Elkaïm, Baptiste Lecaplain ou Gaspard Ulliel.

"Je voulais _jouer le réalisme à 100%_. Sur le tournage, j'ai pris le parti de tourner ça comme un vrai film. Si la scène se passe dans une maison, on tourne dans une maison. Il n'y a juste pas la caméra".

Une success story

Le Valentinois Timothée Hochet a réalisé 10 épisodes de la série Calls, pour Canal +. Une série télé... sans image. - Canal +

A seulement 23 ans, Timothée Hochet a du mal à réaliser ce qui lui arrive. "Il y en a beaucoup qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas à percer. Je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir réaliser une série avec un tel casting et une telle visibilité sur Canal+".

Les 10 épisodes sont diffusés à partir de ce vendredi soir 15 décembre, sur Canal + Décalé, à raison de deux épisodes tous les vendredis.