Une vente aux enchères et un concert à Nîmes au profit de l'Ukraine

Un concert et une vente aux enchères. Le monde de la Culture se mobilise aussi à Nîmes pour l'Ukraine et ses réfugiés. A la baguette de ce double rendez-vous : la municipalité. La Ville organise le samedi 26 mars prochain une vente aux enchères d’œuvres d’art à Carré d’Art, le matin, et un concert de musique classique et musiques actuelles au Théâtre de Nîmes, en soirée. L'intégralité de la recette sera reversée à la Croix-Rouge française. Le maire Jean-Paul Fournier a par ailleurs annoncé ce lundi qu'il allait proposer au conseil municipal d’adopter, le 9 avril prochain, une délibération pour une subvention exceptionnelle de 15 000 € au bénéfice de la Croix-Rouge française.

Samedi 26 mars, à partir de 10 heures, une vente aux enchères d’œuvres d’art, assurée par le commissaire-priseur Pierre Champion, se tiendra à Carré d’Art. A ce jour, plus de 25 artistes reconnus au plan national, dont les Nîmois Claude Viallat, Guillaume Moschini ou Emma Godesbska, ont fait don de tableaux et sculptures pour la bonne cause.

Dans la soirée, un grand concert solidaire se déroulera au Théâtre de Nîmes à 20 heures, en partenariat avec la Smac Paloma. Présenté sous la forme d’un seul spectacle, il proposera une partie musique classique et une autre dédiée aux musiques actuelles (ouverture des portes à 19 heures). Du côté classique, se succéderont sur scène pour un morceau le violoniste Baptiste Rodrigues, le pianiste Cédric Tiberghien, le duo Jatekók, le duo flûte-piano Henry Vaudé et Sébastien Mazoyer du Conservatoire de Nîmes, mais aussi la soprano Valérie-Anne Debize, et le baryton Marc Barrard. Pour la partie musiques actuelles, le pianiste ukrainien Dimitri Naïditch, les pianistes jazz Raphaël Lemonnier et Stephane Kochoyan, la chanteuse cubaine Eliene Castillo, le chanteur et multi-instrumentiste Pepe Martinez, le guitariste Rémi Charmasson, les chanteurs Andres Roe et Marc Simon, ainsi que les artistes Faustine et Monsieur Parallèle.

Prix des places : 15 euros pour les moins de 25 ans, 30 euros pour les plus de 25 ans.

La vente se réalise à partir de mardi matin directement à la billetterie du théâtre de Nîmes, ainsi que sur son site Internet.