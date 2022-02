Un verbicruciste sort un magazine de mots fléchés sur les Pays de la Loire

Julien Poirier sort son premier magazine de mots fléchés sur la région Pays de la Loire. Au programme, 50 grilles de mots fléchés et des références locales à découvrir au fil des pages.

Julien Poirier, alias Jujubier, est verbicruciste. C'est le métier de ceux qui inventent les mots fléchés et les mots croisés

Au fond d'une petite allée calme de Nantes, on entre dans la maison de Julien Poirier, alias Jujubier. Il est verbicruciste comme il nous l'explique ce vendredi, c'est-à-dire qu'il invente des mots fléchés. Cette fois, il publie son premier magazine en lien avec la région Pays de la Loire, il y en aura trois par an normalement. Un format papier disponible chez les marchands de journaux et dans les supermarchés. De quoi se détendre pendant les vacances.

Il travaille toujours dans son canapé, et c'est là que la magie opère. "Je ne suis pas de formation littéraire", lâche-t-il rapidement. Mais c'est devenue son activité principale depuis trois ans. "J'ai commencé une première grille il y à dix ans et je me suis tellement amusé que j'ai continué", ajoute Jujubier.

C'est dans son canapé que Julien poirier réfléchit à toutes les grilles de mots fléchés © Radio France - Matthieu Bonhoure

Réflexion locale

Tout est fait dans la région, les magazines sont imprimés en Vendée et Julien Poirier invente des grilles avec des références aux coins de la région. "Cette fois c'est un peu différent des cahiers que j'ai déjà sortis, il y a un mot par grille à découvrir en découvrant toute les solutions", explique le verbicruciste.

En bonus, il y a l'extrait d'un texte rédigé par un auteur ligérien au tout début du magazine, et chaque mot permettra de le compléter. Le livre est également rythmé de photographies de la région, toutes prises par le jeune homme. Même la relecture est locale puisqu'il s'agit d'une retraitée que Julien Poirier a rencontré sur un marché où il vendait ses cahiers.

Julien Poirier met environ quatre heures à créer une grille, sans compter le temps de relecture © Radio France - Matthieu Bonhoure

L'humour au centre de tout

"Les jeux de mots sur les définitions, j'aime beaucoup ça, c'est un peu ma touche, des double sens ou de l'humour rappelle Julien Poirier. Il y a vraiment une touche d'auteur qui est assez forte, on n'est pas dans des mots fléchés industriels de certaines sociétés de jeux." Une différence mise en avant par cet auteur, car le métier de verbicruciste est rare en France. Il sont peu à réussir à ne vivre que de cette activité professionnelle.

Le niveau de difficulté est donc assez particulier, il faut "s'adapter à ma manière de faire les choses" raconte Jujubier. Ce dernier affirme qu'avec un peu de persévérance les initiés comme les novices devraient réussir à résoudre ses grilles.