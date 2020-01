Un vide-ateliers d'artistes organisé à Auxerre par Mouv'Art

Dans l'Yonne on connait bien les vide-greniers, les vide garages ou les vide maisons où les particuliers exposent et vendent des objets . En ce moment à Auxerre ce sont des artistes qui proposent un vide-ateliers

En tout ils sont une dizaine d'artistes , d'Auxerre et des environs a participer à ce vide-ateliers. Sont exposées des oeuvres anciennes pour la plupart, qui pour certaines dormaient au fond de l'atelier. Yanne a notamment ramené une série de sculptures, qu'elle avait réalisé il y a une vingtaine d'années. "C'était une série d'expression. Le sculptures étaient dans mon jardin en train de prendre un peu de mousse. Je les ai relooké pour les mettre ici en me disant que quelqu'un aura peut être un coup de cœur."

Yanne Cornez expose une série de sculptures réalisée il y a une vingtaine d'années © Radio France - Damien Robine

Sculptures, céramiques, dessins, gravures ...

Dans la salle on trouve aussi des céramiques , des gravures, des dessins et des peintures. En poussant la porte on a davantage l'impression d'arriver dans une brocante que dans une salle d'exposition. "Les gens peuvent être attirés par le fait que que ce soit un déballage, qu'on puisse fouiller et puis qui n'auraient peut être pas pu s'offrir une œuvre de qualité dans une exposition normale. Là c'est l'occasion de le faire à un prix relativement réduit."

Marie Thérèse Patus, artiste peintre © Radio France - Damien Robine

Des œuvres peintes d'une valeur de 200 euros qui passent à 100 euros

Parce que le vide-ateliers d'artistes, c'est l'équivalent des soldes. Alors Marie Thérèse a baissé le prix de ses peintures à l'huile et de ses dessins au fusain. "Ces peintures là par exemple ont été exposées à l'origine à 200 euros, là elles sont descendues à 110. Les autres ici étaient à 100 euros, je les vends à 80 parce qu'il y a des œuvres que je n'ai pas envie de brader."

Espace Mouv'art 2 rue de l'Yonne à Auxerre © Radio France - Damien Robine

Le vide-ateliers d'artistes c'est jusqu'au 26 janvier, au 2 rue de l'Yonne à Auxerre.