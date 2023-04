Un Vierzonnais au Championnat de France de la pizza

C'est un événement immanquable pour tout adorateur de la cuisine italienne : le salon "Parizza", 12e édition de cet événement qui se déroule les 12 et 13 Avril, Portes de Versailles à Paris. 300 marques présentes et plus de 9?500 visiteurs attendus, et qui propose un événement culinaire chaque année : le championnat de France de la pizza. La 17e édition de ce concours est organisée par l'association des pizzerias françaises : six épreuves durant deux jours, une centaine de participants dont un Berrichon : Alexandre Besson, Chef de la pizzeria "La Fabryk" à Vierzon.

De pâtissier à pizzaïolo

Alexandre Besson a fait des études culinaires pour devenir pâtissier. Il y a trois ans, avec son épouse, ils se sont lancés dans l'aventure de la pizza avec un camion dans le style "Food-Truck". En Juin 2022, ils ont finalement décidé d'ouvrir leur restaurant, route de Bellon. "C'est devenu une passion" affirme t-il.

Alexandre Besson devant son four à pizza © Radio France - Corentin Bemol

Une passion qui l'a conduit à tenter un premier concours à Rome l'année dernière, puis de candidater pour ce concours national de pizza. "Je suis allé à Clermont-Ferrand et j'ai été sélectionné pour participer à cette phase finale à Paris". En tout, 380 candidats pour ces phases éliminatoires, pour une centaine d'élus qui s'affronteront sur six épreuves. Parmi elles, une épreuve de rapidité avec une recette de son choix.

Une recette de Pizza très originale

Pour cette épreuve du championnat, chaque candidat doit donc faire un choix de pizza à présenter. La recette choisie par Alexandre Besson est pour le moins, originale : "On va partir sur une pizza blanquette traditionnelle."

La Pizza Blanquette qu'Alexandre présente lors du championnat de France de Pizza à Paris - La Fabryk

Le chef détaille d'ailleurs sa recette. "Il s'agit en fait de revisiter la blanquette de mamie. On a une base blanquette, ensuite des boules panées avec de l’effiloché de veau à l'intérieur, des billes de carottes glacées, j'ai fait snacker des champignons, un roulé poireau-carotte avec à l'intérieur un crémeux. Enfin, des lamelles de filet-mignon de veau fumé, avec du riz soufflé".

"Il y a un peu de couleurs pour que ça donne envie, faut que ce soit gourmand" ajoute-t-il. Résultat ce jeudi, en fin d'après-midi.