"Un village français" : clap de fin pour la série à succès

"Un village français", la saga historique populaire qui tient en haleine plusieurs millions de téléspectateurs sur France 3 depuis 2009 vient d'achever son "704e et ultime jour de tournage".

A la naissance de la série, recréant le quotidien d'une sous préfecture de l'est de la France sous l'Occupation allemande, comédiens comme créateurs se savaient partis pour une grande épopée. Elle touche désormais à sa fin après son 704e jour de tournage à Paris.

3,5 millions de téléspectateurs par épisode en France

Le premier des 72 épisodes au total du "Village français" a été diffusé en juin 2009 sur France 3. La série compte désormais une septième et ultime saison, dont la diffusion est programmée à partir de cet automne et s'achèvera en 2018. Son tournage vient de se terminer à Paris mais depuis neuf ans, une vingtaine de communes de la Haute-Vienne et quelques-unes de la Creuse et du Limousin on servit de décor aux scènes extérieures de la série, sensée se dérouler dans le Jura.

La série a rassemblé en moyenne, sur les six premières saisons, 3,5 millions de téléspectateurs par épisode en France. Elle a aussi trouvé des diffuseurs "dans une soixantaine de pays pour les dix prochaines années", souligne son créateur, Frédéric Krivine.

Chaque saison de la série française correspond à une année de l'Occupation nazie. Cette dernière saison se déroule principalement en décembre 1945, avec quelques flash-back dans les années 1930. Quelques scènes se situent aussi dans les années 50, 70 et 2000, révèle à l'AFP, Emmanuel Daucé, son producteur (Tetra).

Rigueur du récit et "Histoire avec un grand H"

Dans cette série, Robin Renucci qui incarne Daniel Larcher, maire du "village" de Villeneuve, fait valoir "la rigueur" du récit de "l'Histoire avec un grand H." "Je fais partie de la génération à laquelle on a menti énormément avec le roman national dans les années 60", rappelle-t-il. "A l'école on nous racontait des mensonges, on faisait l'impasse sur la France qui avait conduit les juifs au Vél' d'Hiv", confie-t-il à l'AFP.

Jean-Philippe Amar, qui réalise la série depuis la cinquième saison, confesse aussi avoir eu un "petit pincement au cœur" au moment de quitter tous ces personnages qu'il a "adoré creuser, année après année." "C'était important pour moi de bien les quitter."

