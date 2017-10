Un village français : des costumes de la télé au musée

À quelques semaines de la diffusion de sa septième saison, des costumes de la série "Un village français" s'exposent au musée de la Résistance et de la Déportation de Limoges. L'occasion de comparer fiction et réalité.

Des habits de paysans aux tenues de la haute-bourgeoisie, on voit de tout au sous-sol du musée de la Résistance et de la Déportation de Limoges. Vingt-deux costumes plus vrais que nature selon Marie-France, passionnée d'Histoire et parmi les premiers visiteurs : "on se demande vraiment si ce sont des costumes d'époque ou s'ils ont été recrées". Pour répondre à cette interrogation, le musée donne quelques pistes en montrant des pièces originales sorties de sa collection en plus des costumes de télévision.

Pour fabriquer des costumes d'époque pour la télé, il faut d'abord se replonger dans les archives et consulter beaucoup de documents. Ensuite, il faut tout oublier pour pouvoir recréer l'univers du film qu'on est en train de faire", Thierry Delettre, créateur des costumes de la série Un village français.

Une relecture artistique, historique et psychologique de la série

Pour chaque costume présenté sur un mannequin, Thierry Delettre explique sa démarche artistique et historique mais aussi psychologique : "sur une série ou on travaille aussi longtemps (7 ans pour celle-ci, ndlr.), les costumes peuvent suivre chronologiquement l'évolution psychologique des personnages". Trois costumes d'Hortense Larcher, jouée par Audrey Fleurot sont ainsi montrés au musée. Le premier est une robe verte de femme flamboyante et séductrice, puis les costumes s'assombrissent comme le personnage au fil des années.

Les costumes d'Un village français sont à voir jusqu'au 15 janvier au musée de la Résistance et de la Déportation de Limoges. La nouvelle saison sera dévoilée en avant-première le 8 novembre au cinéma Grand Écran d'Esther.