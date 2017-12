Un vin héraultais porte le nom de Johnny Hallyday

Une cuvée qui a quelque chose de Johnny. Un vin du château de Saint Martin de Graves à Pézenas (Hérault) porte le nom de l'idole des jeunes depuis 2004.

"Le terre d'Aumes Johnny Halliday", c'est le nom d'un vin du château Saint Martin de Graves, un domaine viticole de Pézenas appartenant à la famille Santa. Roger Santa, ancien PDG de la société France Boisson a racheté ce domaine en 1999 .

C'est un ami de longue date d'André Boudou, le père de Læticia Hallyday et donc du beau-père de Johnny.

La dernière cuvée Johnny Hallyday est sortie en 2014 © Radio France - Gaëlle Schuller

C'est au cours d'un dîner au château que l'idée de créer une "cuvée Johnny Hallyday" est lancée. La 1ère bouteille sort en 2004 (en trois couleurs blanc rosé rouge). Sur la bouteille, on y voit la photo de la rock-star et elle est signée "le vin que j'aime" Johnny Hallyday. L'artiste a donné son avis et participé à élaboration du vin. "C'est un vin qui lui ressemble, un vin généreux" explique Carine Santa, l'une des gérantes du domaine.

"Au départ les fans ne voulaient pas ouvrir la bouteille pour la garder intacte" - Carine Santa

La dernière cuvée est sortie en 2014. Depuis l'annonce de sa mort dans la nuit de mardi à mercredi, Carine Santa reçoit des appels de clients, des fans mais aussi des cavistes pour savoir s'il reste des bouteilles et en réserver.

