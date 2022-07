Comment le pianiste Nicholas Angelich et Jean-Louis Aubert sont devenus amis lors d'un festival à Royan

A chaque édition du festival "Un violon sur la sable", le festival et son organisateur Philippe Tranchet invite un "artiste de variété" qui vient chanter un des ses titres lors d'une soirée sur la plage. La programmation de l'édition 2014 a permis la rencontre entre le pianiste classique Nicholas Angelich et Jean-Louis Aubert.

Angelich en pleurs, Aubert le réconforte

Philippe Tranchet : C'est vrai qu'avec une quinzaine d'artistes invités par année cela fait un grand nombre d'anecdotes et de souvenirs. Mais il y en a qui nous ont marqué un peu plus et dont on se souvient. Je pense à par exemple à Nicholas Angelich, un magnifique pianiste extrêmement sensible qui nous a quittés malheureusement il y a quelques semaines.

Il me revient une histoire incroyable à son sujet puisque lorsqu'il était à Royan pour le festival, l'hôtel où il séjournait m'appelle en me disant Philippe, on a un problème. Votre pianiste nous a commandé un taxi, il veut absolument repartir sur Paris. Si vous pouviez venir ! Évidemment, je suis vite venu sur mon scooter et je ai trouvé sur un fauteuil, affalé, Nicholas Angelich en pleurs. Il me dit : votre secrétaire m'a téléphoné en disant que j'avais été mauvais à la répétition et que vous ne vouliez plus de moi. Donc je m'en vais."

Extrêmement surpris, d'autant plus que Jean-François Zygel, qui séjournait dans le même hôtel, descend et me raconte la même histoire. Il venait de recevoir un coup de fil qui lui demandait de partir. C'était assez épique et tout le monde essayait de consoler Nicholas Angelich.

Au même moment, Jean-Louis Aubert, qui participait aussi cette année là au concert, arrive en bas de l'hôtel, dans le hall d'accueil, et il voit Nicholas Angelich en pleurs. On lui explique la situation et il le prend véritablement sous son aile. Ils filent tous les deux au bar et on ne les a plus revus. En tout cas, ils sont restés inséparables jusqu'à la fin du festival.

Pour la petite histoire, le soir même, il y avait le concert auquel participaient sur la Grande Plage de Royan Nicholas Angelich et Jean-Louis Aubert. Et à la fin du concert, Jean-Louis a entonné la chanson "un autre monde" et Nicholas Angelich, qui était en backstage avec moi, me prit dans ses bras et me dit : mais c'est téléphone ! Il faut rappeler que Nicolas Angelich est américain et qu'il ne savait pas que Jean-Louis Aubert était le chanteur du groupe Téléphone. Et là, il m'a fait une confidence, il m'a dit : mais cette chanson là, c'est la première que j'écoutais en venant en France.

Le lendemain, il y avait un récital avec Nicholas Angelich sur la falaise de Talmont et Jean-Louis Aubert est resté plus longtemps pour voir son ami.