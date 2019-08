Un voyage dans le temps à Fresselines pour rendre hommage à Claude Monet

Fresselines, France

Ce samedi midi, un véritable tableau vivant a pris place à Fresselines. Chapeaux de paille, nappes blanches et bouquets de fleurs étaient de sortie pour un déjeuner sur l'herbe. Une soixantaine de personnes se sont réunies pour rendre hommage à Claude Monet. En effet, il y a 130 ans l'un des maîtres du mouvement impressionniste posait ses valises dans cette commune du nord de la Creuse et allait y réaliser ses premières séries de toiles désormais visibles dans le monde entier.

Nappes blanches, porcelaine et chapeaux de paille

C'est un pique-nique pas tout à fait comme les autres: un déjeuner sur l'herbe, du nom du tableau signé par Claude Monet. La plupart des participants ont revêtu des habits blancs et des chapeaux de paille comme Pierre " Autour de nous il y a des tables, des paniers en osier, des fleurs qui sont posées sur des nappes blanches" explique-t-il avant de noter " il y a des tables qui sont très très bien dressées avec des assiettes en porcelaine"

Agnès Dortu et Peter Wood, deux peintres, ont croqué ce voyage dans le temps ce samedi midi à Fresselines grâce à leurs pinceaux. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les fleurs des champs à l'honneur pour un cadre bucolique

C'est le cas de celle de Marie-Joseph qui a apporté un soin tout particulier à la composition de sa table "La nappe blanche, les broderies évidemment, de la belle vaisselle en porcelaine, fleurie, beaucoup de fleurs avec ce un bouquet, et ici cet éventail que ma soeur m'a prêté et qui représente les nymphéas de Claude Monet" . Un peu plus loin Simone a elle soigné sa tenue, " On est allé chercher dans les armoires les jupes longues, les chapeaux de paille" explique celle qui est venue avec des amis. Sur sa nappe un panier en osier et un bouquet d'hortensias complètent le tableau.

Une femme pose afin que les peintres Agnès Dortu et Peter Wood puissent reproduire un tableau inspiré du déjeuner sur l'herbe de Monet . © Radio France - Delphine-Marion Boulle

On ne pouvait pas célébrer Monet sans un déjeuner sur l'herbe ! - Agnès Dortu (Peintre)

Et justement, près d'elle, une femme pose un livre à la main, une ombrelle à ses côtés. Devant elle, une nappe sur laquelle se trouvent des paniers en osier remplis de fruits, une jarre d'eau, des bouquets d'hortensias et de fleurs des champs. Ce tableau dans le tableau est croqué par les pinceaux de deux peintres pleinairistes Peter Wood et Agnès Dortu. Pour cette dernière c'est presque une évidence " On ne pouvait pas célébrer Monet sans un déjeuner sur l'herbe ! ", elle poursuit " A Fresselines, Monet c'est un personnage important !"

Claude Monet, ambassadeur de la Creuse

Et pour cause, la venue de Claude Monet en 1889 dans cette commune du nord de la Creuse sert de déclencheur explique Didier Auzannes du comité des fêtes, l'une des associations à l'origine de l’événement. " On sait désormais que ce sont les premières séries de toiles de Claude Monet qui ont été peintes ici. Il a peint 23 toiles, dont plusieurs séries, sur les bords de Creuse, le Confluent, la petite Creuse, la grande Creuse.C'est vraiment le départ de la peinture impressionniste à Fresselines et dans la vallée de la Creuse" .

D'où des célébrations tout au long de l'année en son honneur car l'attachement du peintre à la Creuse est désormais mis en avant. Il faut dire que de cette vingtaine de toiles représentant la Creuse et ses paysages, l'immense majorité est désormais visible dans le monde entier. De quoi voir, peut être, en Claude Monet l'un des meilleurs ambassadeurs de la Creuse et de ses paysages.