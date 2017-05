Un week-end de l'Ascension estival dans la Loire

Le mercure grimpe en flèche depuis le début de la semaine avec un week-end de l'ascension en apothéose. On a passé allègrement la barre des 30 degrés et les points d'eau, comme la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire, sont pris d’assaut.

L'été arrive dans plus de 3 semaines pourtant sur la plage de Saint-Victor c'est comme si on y était. Le petit Sohan 5 ans se croit même "à la mer". Evidemment, le jeune Stéphanois a mis le maillot de bain mais reste vigilant car l'eau peut être profonde. La baignade à Saint-Victor-sur-Loire ne sera surveillée qu'à partir du 1er juillet par les maîtres-nageurs.

A quelques mètres de là, Sophia, la maman garde donc un œil attentif tout en soignant son bronzage : "On est venu apprécier un peu le soleil, les paysage et l'air frais même si il fait très chaud. C'est très plaisant de venir passer un moment ici avant les vacances". Roseline, elle, est déjà en vacances. Elle arrive tout juste de Nîmes avec son camping-car : "L'aménagement pour les camping-car est génial et puis je trouve franchement que cette base nautique est superbe"

Les commerçants ont le sourire

Des touristes heureux, voilà qui fait forcément les affaires des commerçants. Massimo tient la pizzeria sur la plage de Saint-Victor. Depuis le début du week-end il n'arrête pas : "On ne compte plus le nombre de pizza et de glaces qu'on a vendu ! Les gens sont même parfois obligés de faire demi-tour car il n'y a plus de places sur le parking"

Touristes et commerçants croisent maintenant les doigts pour que le beau temps perdure jusqu'à l'été et au delà.