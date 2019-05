Un weekend de 4 jours sous le soleil : un bon test de préparation pour la saison touristique en Limousin

Limousin, France

Dans les gîtes de France de la Haute-Vienne le taux d'occupation pour ce long weekend de l'ascension est de 67 %. C'est 2 points de mieux que l'an dernier à la même période, et forcément la météo presque estivale y contribue beaucoup mais pas seulement. "C'est aussi parce qu'il y a eu très peu de weekends prolongés et de ponts cette année donc les touristes veulent enfin en profiter" explique Marie Dumaître la directrice des gîtes de France en Haute Vienne.

Une clientèle qui choisit la proximité

Les personnes qui réservent dans les gîtes de la Haute-Vienne ne veulent pas faire plus de 4 heures de trajet explique encore Marie Dumaître : "Ils viennent en nombre de la Nouvelle Aquitaine mais aussi de Toulouse, Nantes et traditionnellement de Région parisienne, on sent une volonté de réduire leurs frais de déplacement" et tant mieux pour la Haute-Vienne qui souffre d'un manque de notoriété ajoute t-elle.

Dans les campings les touristes arrivent aussi...

Du côté des campings "c'est positif et c'est un bon démarrage" affirme de son côté Christian Graffeuil, le président de la fédération de l'hôtellerie de plein air qui regroupe 90 campings en Limousin. "Nous avons eu des réservations de dernière minute pour des réunions de famille, des cousinades... ou de passionnés de motos et de voitures anciennes" et forcément quand il fait beau la fréquentation augmente dans les campings. Mais il reconnait aussi que ça dépend des campings "En cette période les gens veulent une piscine chauffée et couverte"

A Saint-Germain-les-Belles on vient au camping pour son calme

Au camping de Montréal à Saint-Germain-les Belles, au sud de Limoges la saison a aussi bien démarré avec ce weekend de l'ascension, tous les chalets sont occupés et un tiers des emplacements pour les caravanes et les tentes également de quoi réjouir le directeur Hans Geurtz.

Une météo qui pousse les premiers campeurs à dormir sous la tente à Saint-Germain-les-Belles © Radio France - Françoise Ravanne

Certaines familles sont venues ici pour tout le weekend de l'ascension explique Hans Geurtz et "ce qu'ils recherchent avant tout c'est la nature, le calme et l'histoire régionale, on a aussi des gens qui font juste une halte avant de descendre dans le sud". Dans son camping un tiers des touristes sont des britanniques, un tiers des néerlandais et un tiers des français"

Et dans son camping comme dans les gîtes de France de la Haute-Vienne, le weekend de pentecôte s'annonce plutôt bon au regard des réservations.