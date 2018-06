Nouveau point d'étape de la compagnie Mises en Scène autour de la création "Ligne 14", du nom de la ligne de bus qui traverse plusieurs quartiers périphériques d'Avignon. Habitants et créateurs se sont rencontrés pour qu'amateurs et professionnels échangent et créent sur le thème de l'avenir

Après la saison Une, en novembre 2017 au Théâtre des Doms et à l’Entrepôt Théâtre, voici la saison Deux. Et ce premier dimanche de l’été, des 14 h, 150 personnes environ, artistes amateurs et professionnels, enfants, ados, adultes, jeunes et vieux, livrent leur deuxième étape du parcours de création Ligne 14. Une initiative transversale à la fois intergénérationnelle et multi sociale qui mêle diverses formes artistiques : théâtre, musique, danse, lecture, chanson, exposition mobile des Arpenteurs sentimentaux, croquis, dessins, et collations au tour d'un thème « L’ Avenir à venir » et l’entrée est libre.