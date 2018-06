Entre le festival international du film sur le handicap et la Nuit du Handicap, le thème du weekend est donné à Dijon. Deux événements qui veulent rendre visible le handicap, créer des débats et des rencontres, et dédramatiser.

Dijon, France

Ce samedi, le handicap s'affiche à Dijon. Au cinéma l'Olympia, c'est le festival international du film sur le handicap, avec une sélection de courts et de longs-métrages. Et la Nuit du handicap prend ses quartiers place Darcy, pour une soirée placée sous le signe du spectacle, du jeu, de la musique et des rencontres.

Dès vendredi, des écoliers et des collégiens ont pu voter pour leurs films préférés sur le thème du handicap à l'Olympia. Ils ont également échangé entre eux, grâce notamment à une saynète participative sur le thème de : "comment réagir quand quelqu'un se moque d'une personne handicapée dans le bus" ? Les enfants, handicapés ou non, parlent de la maladie sans détour, guidés par Lorraine Joly, psychologue au centre de génétique du CHU de Dijon : "de plus en plus d'enfants handicapés sont scolarisés dans des écoles ordinaires, donc les élèves sont de plus en plus familiarisés avec la question du handicap. Evidemment _il peut y avoir de la curiosité_, qui est tout à fait normale, mais il faut oser poser des questions ou s'intéresser à la vie de celui qu'on a à côté de soi, et ça change tout."

Le programme :