C'est l'histoire de deux copains qui partent à l'âge de 22 ans en Ecosse. Un voyage sac au dos. Ils ont fait connaissance à l'école à Aubenas, l'un vient d'Ailhon, l'autre de Saint-Martin-d'Ardèche. Et c'est lors de ce voyage qu'ils apprennent à gouter et déguster le whisky. Ils ramènent quelques bouteilles et l'envie de faire un whisky ici en Ardèche.

Un whisky totalement ardéchois

Et finalement leur idée se concrétise en Octobre dernier lorsque coulent à l'alambic les premières gouttes de cette eau de vie de malt qui deviendra whisky. Entre temps, ils ont décidé de se lancer dans l'aventure. Leur orge bio vient de Bourg-Saint-Andéol. On fait ensuite germé cet orge, puis il est torréfié pour obtenir le malt. Le malt est brassé à Saint-Victor à côté de Saint-Félicien . Enfin, il faut distiller et ça se passe à l'alambic de Mauves. On obtient ainsi une eau de vie de malt. Elle est aujourd'hui stocké dans des fûts de chêne installés à Saint-Martin-d'Ardèche. Cette eau de vie devra vieillir pendant au moins trois ans avant de pouvoir être commercialisée sous le nom de whisky.

On peut pré acheter ce whisky

François et Cédric ont ouvert un site internet tanargue.com sur lequel il est possible de pré acheter des bouteilles de whisky qui seront donc disponibles dans trois ans. Le nom Tanargue a été choisi parce que c'est un massif ardéchois au-desssus d'Aubenas, mais aussi parce qu'il vient du nom du dieu celte du tonnerre Tanaris. Whisky du tonnerre en quelque sorte.