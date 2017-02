Un youtubeur célèbre cartonne grâce à sa vidéo sur le Berry

Nota Bene, un Youtubeur connu pour ses vidéos historiques, a publié il y a une semaine une vidéo retraçant l'histoire du Berry. Elle a déjà été vue plus de 149 000 fois.

Berry Province s'offre les services d'un Youtubeur pour promouvoir l'Indre et le Cher... et ça cartonne ! La vidéo publiée sur Youtube il y a un peu plus d'une semaine seulement a déjà été vue plus de 149 000 fois. Le youtubeur Nota Bene, connu pour ses vidéos vulgarisant l'histoire de France, en est à l'origine.

Pendant près de onze minutes, Benjamin Brillaud, dit Nota Bene, retrace l'histoire du Berry : des gallo-romains, en passant par la guerre de 100 ans et la Révolution. Le youtubeur n'a pas hésité une seule seconde lorsque Berry province, l'Agence de développement touristique de l'Indre, l'a contacté : "C'est vrai que je reçois pas mal de propositions pour couvrir des régions, parler d'un musée etc. et c'est vrai que le Berry, je ne connaissais pas, ça m'évoquait quelque chose mais ça restait quand même très flou. J'ai commencé à me renseigner un peu, j'ai vu qu'l y a avait des lieux magnifiques à présenter."

Bourges, l'ancienne capitale de la province du Berry et sa cathédrale, le site galo-romain d'Argentomagus, le château de Valençay, le château de Sarzay : au total, neuf sites emblématiques du Berry sont mis à l'honneur. Le youtubeur est venu filmer pendant trois jours dans l'Indre et le Cher et il a sa petite préférence : "L'abbaye de Noirlac, ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Peut-être par son architecture, la sérénité du lieu qui m'a vraiment laissé un souvenir assez impérissable."

On a pas autant de touristes que sur le littoral. Donc c'est un challenge pour nous : on doit trouver des idées, des stratégies pour faire augmenter notre notoriété", Séverine Pascal-Mousselard, chargée de promotion à Berry Province

L'Agence de développement touristique de l'Indre travaille depuis plusieurs années avec des blogueurs de voyage mais employer un youtubeur c'est une première. La pratique reste même assez rare en France. Séverine Pascal-Mousselard est chargée de promotion à Berry Province : "Les influenceurs c'est vraiment un bon moyen d'atteindre des personnes qui n'auraient pas eu connaissance du Berry autrement."

Beaucoup d'internautes ont envie de venir dans le Berry maintenant. La vidéo augmente la notoriété du Berry", Séverine Pascal-Mousselard, chargée de promotion à Berry Province

Les commentaires sont nombreux, beaucoup d'internautes sont agréablement surpris : "On en a eu plusieurs qui disaient : ah ça a l'air intéressant, ça donne envie de venir dans le Berry. C'est sûr : la vidéo aura augmenté la notoriété du Berry". Berry province ne compte pas s'arrêter là, une nouvelle vidéo est déjà en prévision.