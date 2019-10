Un youtubeur nantais fait un demi-milliard de vues avec sa chaîne de comptines pour enfants. Elle s'appelle "Les Patapons". Elle existe depuis 2013. Son créateur, parce qu'il a franchi la barre du million d'abonnés, vient de recevoir le trophée "or" de l'hébergeur de vidéos.

Le trophée or de youtube a été envoyé au créateur des Patapons (droits réservés).

Nantes, France

En 2013 il créé sa chaîne youtube de comptines pour enfants. Son nom : "les Patapons". Six ans plus tard il reçoit le trophée "or" du site d'hébergement de vidéos car il franchit la barre du million d'abonnés. Un créateur à succès, nantais, qui reste modeste :

Des fois il faut que je me frotte des yeux pour y croire, mais oui (la chaîne fait) plus d'un milliard de vues" - le créateur des "Patapons"

Sa chaîne reprend les comptines de notre enfance, libres de droits. Elle diffuse aussi des créations. Le Nantais préfère rester loin des sollicitations commerciales :

Je préfère m'acheter une sorte de tranquillité en restant anonyme. Je préfère faire une chaîne dans laquelle les parents auront confiance, ils ne se diront pas qu'il y aune publicité déguisée à l'intérieur"

Le Nantais récompensé n'est pas seul, avec lui une équipe recrutée par petites annonces : un musicien, une chanteuse et un réalisateur. La même équipe depuis les premiers jours.

Le montant de ses revenus reste secret

Le créateur des "Patapons" pourrait vivre de ce que lui rapporte sa chaîne (il refuse de donner le montant de ses revenus), mais non, il travaille en parallèle :

Youtube ça peut être un travail à plein temps, mais j'ai du plaisir à avoir d'autres activités à côté également"

Sa première vidéo est née en même temps que son premier enfant.

Sans Youtube je pense que j'aurais fait des livres pour enfants"

Aujourd'hui la chaîne compte plus de 110 histoires au format court, entre une et cinq minutes de dessin animé. Le créateur des "Patapons" a été contacté par des chaînes de télé, pour le moment sans donner suite. En revanche ses dessins animés sont visibles sur les vols de Corsair et d'Air France.